BJYM प्रदेश अध्यक्ष के कवर्धा दौरे के दौरान बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े
भाजपा नेता के दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया और बदसलूकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 9:05 PM IST
कवर्धा: जिले में गुरुवार को BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा पहुंचे थे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और काफिले को काले झंडे दिखाए. लेकिन माहौल उस समय गरमा गया जब भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी काफिले से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए और विवाद गाली-गलौज के साथ मारपीट तक पहुंच गया.
भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प: राहुल टिकरिहा का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, उसी दौरान उसमें शामिल कुछ भाजपा कार्यकर्ता अचानक वाहन से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और पुलिस बल के सामने ही धक्का-मुक्की तक हुई.
कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ गाली-गलौच और मारपीट की. उनका कहना है कि भाजपा अब लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं, बल्कि दबाव और गुंडागर्दी से काम ले रही है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस ने कहा कि, राहुल टिकरिहा पर महिला संबंधी कई गंभीर आरोप हैं इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे. मारपीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने पहुंचे. वहां उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे.
पुलिस कर रही जांच, कार्रवाई के संकेत: पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इलाके में माहौल तनावपूर्ण है लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
वहीं राहुल टिकरिया ने इस पूरे मामले से खुद को अनजान बताया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कब काला झंडा दिखाया और कब मारपीट की घटना हुई मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.