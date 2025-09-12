ETV Bharat / state

दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक से करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट ले गए ग्रामीण

छत्तीसगढ़ में ये अजीबोगरीब लूट का मामला सामने आया है.

KAWARDHA LOOT
छत्तीसगढ़ अजीबोगरीब लूट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 9:24 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
कवर्धा: कवर्धा में एक अजीबोगरीब लूट का मामला सामने आया है. जहां एक दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर में भरे करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब हो गए हैं. आसपास के गांव वालों ने दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर से सामान निकाल लिया है.

कंटेनर से सामान की लूट: जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर की रात HR पासिंग की कंटेनर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दो दिनों तक ट्रक सड़क किनारे लावारिस अवस्था में खड़ी रही. गाड़ी का चालक भी मौजूद नहीं था. जिसके बाद ट्रक से सामान निकालकर ले जाने लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. इस घटना को पास के एक ढाबा संचालक ने देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी.

KAWARDHA NEWS
दो दिन तक सड़क किनारे खड़ा रहा ट्रक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बोड़ला पुलिस मौके पर पहुंची. कंटेनर खोल कर देखा तो अंदर बड़े बड़े गत्ते तो थे लेकिन उनमें से सामान गायब था. जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया. ट्रक में लिखे मोबाइल नंबर से मालिक को घटना की सूचना दी.

कंटेनर में करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान: दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में एसी, कुलर, पंखा, गैस चूल्हा समेत विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद थे. जिसमें से ज्यादा समान गायब हो चुके हैं. बचे सामानों को पुलिस अपनी कस्टडी में रखी हुई है. अब ट्रक मालिक के आने के बाद ही कितनी चोरी हुई है इसका पता चल पाएगा.

KAWARDHA NEWS
कवर्धा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हरियाणा पासिंग कंटेनर ट्रक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बोड़ला थाना प्रभारी रुपक शर्मा ने बताया मंगलवार को सूचना मिली थी एक HR 38 AH 8011 कंटेनर ट्रक लावारिस अवस्था में खड़ी है. ट्रक से कुछ लोग सामान चोरी कर ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके में पहुंची और लावारिस ट्रक को कब्जे में लिया. आसपास कोई मौजूद नहीं था. ट्रक के मालिक को फोन कर घटना की सूचना दी. लेकिन अब तक मलिक नहीं पहुंचा है. ट्रक मालिक के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा की ट्रक कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई, चालक कहा है और कितना सामान मौजूद था. फिलहाल धारा 102 के जहत माल को जब्त किया गया है.

KAWARDHA NEWSKAWARDHA ACCIDENTकवर्धा लूटKAWARDHA VILLAGERS LOOTED GOODSKAWARDHA LOOT

