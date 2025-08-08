कवर्धा: कबीरधाम जिले में फिर एक बार धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला समाने आया है. हरमो गांव स्थित सारंगढ़ शिव मंदिर में गुरुवार को अज्ञात लोगों ने मूर्ति को खंडित किया. इसके बाद से गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल है.
क्या है पूरा मामला: मंदिर में असमाजिक तत्वों ने शिवलिंग को स्थापित जगह से अलग कर दिया और शिव प्रतिमा को कुंड में फेंक दिया. इसके साथ ही शेषनाग की मूर्ति मंदिर परिसर से दूर एक पेड़ के नीचे मिली. इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश की गई है.
पुलिस जांच और लोगों के प्रदर्शन का VIDEO
मंदिर परिसर में भीड़ जुटी: अगले दिन सुबह जब गांव के लोग पूजा करने पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर में मूर्ति की स्थिति देखी और तुरंत गांव में ये खबर फैल गई. देखते ही देखते पूरा गांव मंदिर में एकत्रित हो गया. स्थानीय भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे.
स्थिति नियंत्रण में, पुलिस बल तैनात: स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया. डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया.
मूर्तियों की दोबारा स्थापना की तैयारी: मंदिर समिति के सदस्यों ने गंगाजल से शुद्धिकरण कर मूर्तियों को एक स्थान पर एकत्र किया है. समिति ने बताया कि सोमवार को प्राण-प्रतिष्ठा के साथ मूर्तियों की पुनः स्थापना की जाएगी.
प्रतिक्रिया और आरोप-प्रत्यारोप
मंदिर गांव से दूर है, असामाजिक तत्वों की आवाजाही रहती है। संभवतः नशे की हालत में किसी ने यह कृत्य किया है। जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा. ईश्वरी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष
भाजपा सरकार हिन्दू धर्म का ठेकेदार बनती है, लेकिन उनके कार्यकाल में लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है. सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल है- अशोक सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष
जब तक मूर्तियों की पुनः स्थापना नहीं हो जाती, तब तक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की जाए- रजउ राम साहू, मेला समिति अध्यक्ष
पुलिस की जांच जारी: डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने कहा कि, मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. अज्ञात आरोपी की पहचान की जा रही है, और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.