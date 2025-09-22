ETV Bharat / state

कवर्धा मंदिर विवाद के बाद उसी स्थान पर हुई प्रतिमा की स्थापना, विधायक भावना बोहरा ने भी की पूजा, पुलिस बल तैनात

जिले के कामठी गांव में मंदिर विवाद को शांत किया गया है. दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है.

kawardha temple dispute Update
कवर्धा मंदिर विवाद के बाद उसी स्थान पर हुई प्रतिमा की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले के कामठी गांव में रविवार को दुर्गा पंडाल को लेकर धार्मिक विवाद हुआ. अब नवरात्रि के पहले दिन उसी जगह पर पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है. इतना ही नहीं, यहां पूजा करने पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी पहुंचीं. फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है. इस मामले में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि, माता वहीं विराजेंगी.

कवर्धा मंदिर विवाद के बाद उसी स्थान पर हुई प्रतिमा की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 गुटों में विवाद, पुलिस से भी हुई थी झड़प: दरअसल, रविवार को गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब सालों से स्थापित हो रहे दुर्गा पंडाल को कुछ लोगों ने हटाने का प्रयास किया. इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा और माहौल बिगड़ने लगा. सूचना मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. देर रात तक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश दी और शांति व्यवस्था बहाल की.

kawardha temple dispute Update
कबीरधाम जिले के कामठी गांव में रविवार को दुर्गा पंडाल को लेकर धार्मिक विवाद हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले से बनी आपसी परस्पर व्यवस्था को कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की. कुछ संगठन के लोगों ने पंडाल को हटाने की कोशिश इस पर प्रशासन ने समझाइश देकर स्पष्ट कर दिया कि माता वहीं विराजेंगी जहां परंपरागत तौर पर पहले से विराजमान हो रही हैं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि, किसी तरह का उपद्रव ना करें, अगर ऐसा होता है तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी- धर्मेंद्र सिंह छवाई, SP कवर्धा

kawardha temple dispute Update
विधायक भावना बोहरा ने भी की पूजा, पुलिस बल तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने भी की अपील: सोमवार सुबह शांति व्यवस्था बहाल करने के बाद ग्रामीणों ने उसी स्थल पर पंडाल लगाकर मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की. इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी गांव पहुंचीं और पूजा-अर्चना में शामिल हुईं. उन्होंने ग्रामीणों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

kawardha temple dispute Update
जिले के कामठी गांव में मंदिर विवाद को शांत किया गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने अभी ग्रामीणों के साथ एक घंटे बैठकर चर्चा की है. नवरात्रि के बाद फिर से दोनों पक्ष से बात की जाएगी और रास्ता निकालने की कोशिश होगी. कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं वो गलत है, बांटने का काम ना करें- भावना बोहरा, विधायक पंडरिया

हिन्दू संगठन ने क्या कहा: नेता चन्द्रशेखर वर्मा ने कहा कि, कोई समाज अलग नहीं है, सब एक हैं, 5 साल पहले सभी एक साथ पूजा-अर्चना करते थे लेकिन कुछ सालों से हालत बिगड़े हैं.

गांव में सभी अपराधी नहीं है, कुछ लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं उसकी जांच करना और चिन्हित करने की आवश्यक है- चन्द्रशेखर वर्मा, मंदिर अरचक प्रमुख

दूसरे पक्ष से गोंड समाज ने भी रखी बात: घटना को लेकर उठ रहे राजनीतिक कयासों पर गोंड समाज के अध्यक्ष राजेश क्षेदाव ने कहा है कि. मंदिर में राजा और गोंड़ समाज के बीच केस कोर्ट में चल रहा है. इसके अलावा गांव में दोनों पक्षों के बीच समय समय विवाद लंबे समय से चल रहा है, हमारे समाज का मंदिर है तो हमारा कर्तव्य है मंदिर का संरक्षण करें.

शासन प्रशासन को दोनों पक्षों की बैठक कर मामले का हल निकाला चाहिए- राजेश छेदावी, अध्यक्ष, गोंड़ समाज

फिलहाल ग्रामीण शांतिपूर्वक मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. एहतियातन पुलिस बल भी तैनात है.

कवर्धा में फिर धार्मिक विवाद, दुर्गा पंडाल हटाने पर भिड़े 2 पक्ष, पुलिस से भी झड़प
दुर्ग में भगवा झंडा फहराने पर विवाद, BJYM ने पीड़ित परिवार के घर फहराए कई झंडे
जर्नलिस्ट पर हमला, कवर्धा में पत्रकारों ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PANDAL POOJAMLA BHAVNA BOHRAकवर्धा मंदिर विवाददुर्गा पंडाल विवादKAWARDHA TEMPLE DISPUTE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.