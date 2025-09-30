शादी में DJ बजाना पड़ा महंगा, समाज ने किया बहिष्कार, 3 साल से हुक्का पानी बंद
कवर्धा के इस गांव में DJ बजाना मना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 4:53 PM IST
कवर्धा: देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन कुप्रथाओं की जड़ें अब भी खत्म नहीं हो पा रही हैं. इसका ताजा उदाहरण कुंडा थाना क्षेत्र के अखरा गांव में देखने को मिला है, जहां एक परिवार बीते तीन सालों से सामाजिक बहिष्कार की मार झेल रहा है.
समाज ने किया बहिष्कार: गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया है, यहां तक कि उनके घर का हुक्का-पानी भी बंद करवा दिया गया है. गांव के दुकानदार उन्हें सामान नहीं बेचते, लोग बातचीत तक बंद कर चुके हैं, हैंडपंप से पानी भी भरने नहीं देते. इस कारण पूरा परिवार अपमान और तिरस्कार का जीवन जीने को मजबूर है.
शादी में डीजे बजाने पर गांव से किया बहिष्कार: इस सामाजिक बहिष्कार की वजह बेहद चौंकाने वाली है. दरअसल, राजेंद्र प्रसाद अपने भतीजे की शादी में शामिल हुए थे, जहां डीजे बज रहा था. समाज में डीजे पर प्रतिबंध है. इसी आधार पर समाज के ठेकेदारों ने पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया. जबकि हकीकत यह है कि राजेंद्र प्रसाद का अपने भतीजे से पिछले 20 सालों से कोई लेना-देना नहीं है और वे अलग रहते हैं. परिवार के दूसरे लोग शादी में शामिल हुए इसलिए राजेंद्र प्रसाद भी शादी में शामिल होने पहुंचे.
कवर्धा पुलिस से न्याय की गुहार: पीड़ित परिवार का कहना है कि समाज ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाएगा, तो उस पर 51 हजार और 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. तीन साल से लगातार इस अमानवीय व्यवहार का सामना करने के बाद अब परिवार ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.
राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी अपने बेटे के साथ कवर्धा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवाई से मिले और न्याय की मांग की. मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.