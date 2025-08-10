Essay Contest 2025

कबीरधाम जिला कलेक्टर के बंगले का घेराव, ग्रामीण बोले- 2 महीने से ट्रांसफॉर्मर खराब, फसल चौपट हो रही - PROTEST INFRONT COLLECTOR BUNGALOW

दो महीने से बिजली समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को गुस्सा फूटा और कई ग्रामीणों ने कबीरधाम जिला कलेक्टर बंगले का घेराव किया.

कबीरधाम जिला कलेक्टर के बंगले का घेराव
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 5:59 PM IST

कवर्धा: कबीरधाम जिले में बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर बंगले का घेराव किया गया. ग्राम तमरुवा में दो महीने से बिजली समस्या से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को गुस्सा फूट गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर बंगले पहुंचे. गुस्साएं ग्रामीण बंगले के बहार बैठ गए और गांव में नया ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग करने लगे.

शिकायत के बाद भी लापरवाही: ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बहार खार में दो माह से ट्रांसफॉर्मर खराब और बंद पड़ा है. बार-बार शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी बैल गाड़ी में 2 बार ट्रांसफॉर्मर लेकर पहुंचे थे. दोनों ही बार ट्रांसफॉर्मर खराब निकला.

पेयजल, सिंचाई सब में परेशानी: ग्रामीणों के मुताबिक, पहले से एक ट्रांसफार्मर खराब था ही, ओवरलोड होने के कारण अब गांव का दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी खराब हो गया है. जिससे गांव में पेयजल, सिंचाई के लिए बूंद-बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं, छोटे-छोटे बच्चे गर्मी और मच्छर से परेशान हो रहे हैं.

हमारे गांव के लोग आवेदन दे-देकर थक गए हैं. ट्रांसफॉर्मर खराब होने से फसल चौपट होने के कगार पर है.अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिलाओं और बच्चों को भी लेकर आएंगे और धरना देंगे- जानकीराम सिन्हा, ग्रामीण

मंत्री के गृह जिले में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. अधिकारी गोल-गोल बातें कर सिर्फ गांव वालों को घुमा रहे हैं. गांव में अंधेरा छाया है. सिंचाई करने के लिए तो छोड़िए पीने का पानी नहीं है- तुकाराम चन्द्रवंशी, कांग्रेस नेता

बैलगाड़ी में ट्रांसफॉर्मर: दरअसल कुछ दिन पहले बैलगाड़ी में ट्रांसफॉर्मर लेकर जाते अधिकारी और किसानों का वीडियो जमकर वायरल हुआ था. बैलगाड़ी में सिस्टम को देखकर प्रशासन की किरकिरी हुई थी बावजूद इसके लापरवाह अधिकारियों की नींद नहीं खुली‌.

ग्रामीण परेशान होकर रविवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे लेकिन ऑफिस बंद होने के चलते सभी ग्रामीण ट्रांकलेक्टर बंगला पहुंच गए. उनका यह भी आरोप है कि, कलेक्टर ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही ग्रामीणों से मुलाकात कर रहें हैं.

