वीर सावरकर भवन पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार - VEER SAVARKAR BHAWAN

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 31, 2025 at 3:09 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 3:16 PM IST 3 Min Read

कवर्धा: नगर पालिका को सालाना लाखों का राजस्व देने वाला वीर सावरकर भवन जर्जर हो गया है. अब इस भवन की दुर्दशा पर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्षदों का आरोप: कांग्रेस पार्षद अशोक सिंह का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन नगर के हृदय स्थल में वीर सावरकर भवन है. इसके सामने महामाया मंदिर और सौ मीटर में थाना, सौ मीटर में नगर पालिका परिसर है. ऐसे में नगर के इतने प्रमुख स्थान के भवन में खिड़की दरवाजा कैसे चोरी हो गए. यहां आवारा पशु, लावारिस कुत्ते अंदर घुस जाते हैं. असामाजिक लोगों का अड्डा बन गया है. वीर सावरकर भवन पर घमासान (ETV Bharat) नगरपालिका ने इस भवन को लावारिस की तरह छोड़ दिया है. सीएमओ से पूछने पर चोरी होना बताते हैं. अगर इस प्रमुख जगह में चोरी हो रही है तो सोचने की बात है कि शहर कैसे सुरक्षित हो सकता है: अशोक सिंह, कांग्रेस पार्षद कांग्रेस की आंदोलन की चेतावनी: पार्षद भीखम कोसले ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इस भवन को 35 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया गया था लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो इसकी स्थिति बद से बदतर होगी. वीर सावरकर को बीजेपी अपना आदर्श मानती है, लेकिन उनके नाम के भवन को जुआरी, शराबी, प्रेमी जोड़ों का अड्डा बना दिया है.

