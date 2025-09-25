ETV Bharat / state

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म मामले में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, फांसी और बुलडोजर कारवाई की मांग

कवर्धा: मंगलवार रात आदिवासी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे जिले को दहला दिया है. घटना से आक्रोशित आदिवासी समाज गुरुवार को बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आया और शहर के सिग्नल चौक पर चक्काजाम कर दिया. तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी महिलाएं, युवा और बुजुर्ग घंटों कलेक्टर कार्यालय के गेट में बैठकर आंदोलन करने लगे. आदिवासी समाज ने न्याय मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी. जानिए क्या है पूरा मामला: बुधवार को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना का खुलासा कवर्धा पुलिस ने किया. पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती मंगलवार को अपने एक परिचित के साथ किराए के रूम में ठहरी हुई थी. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रात को युवती अकेले ही रूम से बाहर निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई.इसी दौरान तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे और युवती को बहला फुसलाकर शहर से बाहर लेकर चले गए. आरोप है कि तीनों ने सुनसान जगह पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात के बाद उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया और उसका मेडिकल कराया. फिलहाल पीड़ित युवती पुलिस की कस्टडी में है. कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

