कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म मामले में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, फांसी और बुलडोजर कारवाई की मांग

कवर्धा में आदिवासी समाज ने उग्र प्रदर्शन करते हुए तेज बारिश के बीच सिग्नल चौक पर चक्काजाम कर दिया.

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 5:13 PM IST

कवर्धा: मंगलवार रात आदिवासी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे जिले को दहला दिया है. घटना से आक्रोशित आदिवासी समाज गुरुवार को बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आया और शहर के सिग्नल चौक पर चक्काजाम कर दिया. तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी महिलाएं, युवा और बुजुर्ग घंटों कलेक्टर कार्यालय के गेट में बैठकर आंदोलन करने लगे. आदिवासी समाज ने न्याय मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी.

जानिए क्या है पूरा मामला: बुधवार को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना का खुलासा कवर्धा पुलिस ने किया. पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती मंगलवार को अपने एक परिचित के साथ किराए के रूम में ठहरी हुई थी. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रात को युवती अकेले ही रूम से बाहर निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई.इसी दौरान तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे और युवती को बहला फुसलाकर शहर से बाहर लेकर चले गए. आरोप है कि तीनों ने सुनसान जगह पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात के बाद उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया और उसका मेडिकल कराया. फिलहाल पीड़ित युवती पुलिस की कस्टडी में है.

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर: इधर घटना के बाद से पुलिस लगातार संदेहियों को उठाकर उनसे पूछताछ कर रही है. लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया है. सिग्नल चौक पर पर आदिवासी समाज के लोगों ने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

आदिवासी समाज का धरना: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तीन अज्ञात आरोपियों ने मंगलवार देर रात इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. जबकि जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. पुलिस जनता को सुरक्षा देने का दावा करती है. लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है.

Kawardha tribal society protest
कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म मामले में आदिवासी समाज का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कवर्धा पुलिस पर आदिवासी समाज का आरोप: आंदोलनकारियों ने कवर्धा पुलिस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. आदिवासी समाज का आरोप है की पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है. समाज के लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की. आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने के साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी समाज ने की है. भीड़ लगातार नारेबाजी करते हुए प्रशासन को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दे रही है.

September 25, 2025 at 5:13 PM IST

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्मकवर्धा आदिवासी समाज का धरनाKAWARDHA GANG RAPEKAWARDHA MASS MISDEEDKAWARDHA TRIBAL COMMUNITY PROTEST

