कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: कांग्रेसियों ने बनाई जांच टीम, कबीरधाम पुलिस ने की इनाम की घोषणा

कवर्धा में कांग्रेस ने दुष्कर्म के मामले में विरोध प्रदर्शन किया. गृहमंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की.

kawardha congress protest
कवर्धा में कांग्रेस ने दुष्कर्म के मामले में विरोध प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 25, 2025 at 8:05 PM IST

कवर्धा: जिले में आदिवासी युवती से गैंगरेप मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है. गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सिग्नल चौक पर प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला दहन किया.

कानून व्यवस्था लचर: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नवरात्रि के समय गृहमंत्री के गृह जिले में ऐसी जघन्य वारदात होती है. इसके बाद फिर 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद आरोपियों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है. ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है.

कवर्धा में कांग्रेसियों ने जलाया गृह मंत्री का पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवरात्रि में जब माता और कन्या की पूजा होती है. तब कवर्धा में युवती से गैंगरेप हो रहा है. गृहमंत्री अपने ही जिले की सुरक्षा नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए- अशोक सिंह अध्यक्ष शहर कांग्रेस

उग्र आंदोलन की चेतावनी: आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की गई. शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सिंह और जिला अध्यक्ष होरीराम साहू ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी और लगातार आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने गृहमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह विभाग से इस्तीफा देने की मांग भी की.

आदिवासी युवती से सामूहिक बलात्कार किया गया. कवर्धा शहर में खुलेआम ऐसी वारदात हो रही है. उसे न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस आगे भी प्रदर्शन करेगी- होरीराम साहू, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

कांग्रेस ने जांच टीम भी बनाई: कवर्धा में हुए आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच समिति का भी गठन किया. पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम इसकी जांच कर प्रदेश आलाकमान को रिपोर्ट देगी.

kawardha congress protest
कांग्रेस ने जांच टीम भी बनाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने इनाम घोषित किया: इधर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की है. कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों के संबंध में जानकारी देने या पकड़वाने पर SP ने 10 हजार रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है.

क्या है मामला?: मंगलवार रात पीड़िता अपने चाचा के घर ठहरी थी. किसी बात को लेकर विवाद होने पर वह रात करीब तीन बजे घर से निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों ने उसे बहला-फुसलाकर सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

