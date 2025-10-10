ETV Bharat / state

कवर्धा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, रास्ता रुकने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे में किया प्रदर्शन

दशरंगपुर में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग पर रायपुर–कवर्धा नेशनल हाईवे मार्ग जाम किया.

kawardha chakkajam protest
रास्ता रुकने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे में किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले के दशरंगपुर गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रायपुर- जबलपुर नेशनल हाईवे 30 मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. अचानक हुए प्रदर्शन से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों से यातायात ठप रहा. जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कवर्धा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला: ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की शासकीय भूमि पर संजय वैष्णव नामक व्यक्ति ने कब्जा कर रास्ता रोक दिया है. इससे किसानों और आम लोगों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने बताया कि इसी भूमि पर पुलिया और सड़क निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा.

कई बार ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज हमने विरोध में सड़क जाम करने का फैसला लिया है.- ग्रामीण

kawardha chakkajam protest
रायपुर–कवर्धा नेशनल हाईवे मार्ग जाम किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की ओर से समझाइश दी गई: चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. काफी मशक्कत और अधिकारियों के आश्वासन के बाद आखिरकार ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया.

आंदोलन की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और प्रशासन को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी. फिलहाल, प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

इस घटना से क्षेत्र में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश बना हुआ है.

रायपुर रेलवे स्टेशन में 4 दिन से कुलियों का प्रदर्शन जारी, बैटरी कार का कर रहे विरोध, SDCM ने दिया जवाब
BJYM प्रदेश अध्यक्ष के कवर्धा दौरे के दौरान बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े
दुर्ग में बिजली टावर परियोजना से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग, आत्मदाह की कोशिश

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST AGAINST ENCROACHMENTKAWARDHA PROTESTसरकारी जमीन पर कब्जादशरंगपुर गांवKAWARDHA CHAKKAJAM PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.