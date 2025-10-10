ETV Bharat / state

कवर्धा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, रास्ता रुकने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे में किया प्रदर्शन

रास्ता रुकने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे में किया प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 10, 2025 at 5:01 PM IST 2 Min Read