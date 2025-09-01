कवर्धा: जिले में बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया. इस दौरान सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे. बिहार में कांग्रेस के चुनावी रैली सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए अपशब्द के आरोप में ये प्रदर्शन हुआ.

संतोष पांडे का राहुल गांधी को पर आरोप: भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि देश के गृहमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के माता जी के विषय में इतनी हल्की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस के पतन का कारण हैं.

सांसद संतोष पांडेय बोले- गालियां देना कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये वही राहुल गांधी हैं जो बोलते थे नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, आज वे मौन क्यों हैं? एक शब्द नहीं बोले. उनके मंच से ये जानबूझकर कराया गया है. जो गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है- सांसद, संतोष पांडे

गालियां देना ही इनका इतिहास: सांसद संतोष पांडे ने कहा कि देश और प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. कई बार कांग्रेस ने मोदी मर जा तू के नारे भी लगाए हैं. उन्होंने मौत के सौदागर बताया है. जितने मोदी हैं सब चोर हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई. मोदी का विरोध करते-करते उनके मृतक मां के लिए जो कहा गया है यह घोर निंदनीय है.

कवर्धा में भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे भी होगा प्रदर्शन: सांसद ने कहा कि, कवर्धा के सिग्नल चौक में राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया. सांसद पांडे ने कहा कि, आने वाले समय में और रणनीति के तहत विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

कवर्धा में भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?: बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से किसी नेता ने PM की माता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. नेता का नाम मो. नौशाद बताया जा रहा है. जिसने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए बिठौली चौक पर भव्य मंच बनाया था.