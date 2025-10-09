पूरी हो गई सजने संवरने की तैयारियां, करवा चौथ पर स्पेशल खरीदारी कर रहीं सुहागिनें, व्यापारियों के भी खिले चेहरे
भिवानी के बाजारों में करवा चौथ को लेकर काफी धूम है. सुहागिनें करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में जुटी हुई हैं.
भिवानी: सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का त्योहार यानी पति की लंबी उम्र की कामना का पर्व करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसको लेकर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है. सुहागिनों ने इस व्रत की तैयारियां पूरी कर ली हैं. अब मेहंदी लगाना भी शुरू हो गया है. बाजारों में एक से बढ़कर एक डिजाइन मेहंदी के हाथों में लग रहे हैं. ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की होड़ लगी हुई है.
हर तरफ सुहागिनों की भीड़: बाजारों में कपड़े की शॉप हो या फिर ज्वैलरी शोरूम, हर जगह सुहागिनों की भीड़ नजर आ रही है. मिठाई की दुकान और ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर भी खासी भीड़ नजर आ रही है. जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं. अन्य त्योहारों की तुलना में करवा चौथ पर महिलाएं सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं. सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए सजने-संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती. जिसकी वजह से आज बाजार गुलजार हैं.
निर्जला व्रत रखेंगी सुहागिनें: महिलाएं आज अच्छा खाना खा रही हैं. खूब सज संवर भी रही हैं. मेहंदी लगाने वाली महिलाओं की भी होड़ लगी हुई है. शादी जैसा माहौल इन दिनों बाजारों में बना हुआ है. कल यानी शुक्रवार को महिलाएं व्रत रखेंगी. इसलिए सभी तैयारियां आज ही पूरी कर ली गई हैं. चाहे खरीदारी हो या फिर सुंदर दिखना हो, या अच्छे खाने की बात करें. क्योंकि कल सुबह से महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखेंगी.
व्यापारियों में खुशी की लहर: भिवानी में अनेकों दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इस बार करवा चौथ उपवास के दौरान अनेक शुभ लग्न भी है. इसलिए करवा चौथ का महत्व अधिक बढ़ गया है. बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ पर वे दिनभर निर्जला व्रत रखेंगी और मंदिरों में अपने इष्टदेव की आराधना भी करेंगी. परिवार की वरिष्ठ महिला को उपहार देंगी. वहीं, व्यापारियों ने कहा कि अच्छी खासी रौनकर बाजारों में देखी जा रही है. दुकानदारों के लिए कमाई का अच्छा समय है.
