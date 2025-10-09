ETV Bharat / state

पूरी हो गई सजने संवरने की तैयारियां, करवा चौथ पर स्पेशल खरीदारी कर रहीं सुहागिनें, व्यापारियों के भी खिले चेहरे

करवा चौथ पर स्पेशल खरीदारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 2:32 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 4:10 PM IST 2 Min Read

भिवानी: सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का त्योहार यानी पति की लंबी उम्र की कामना का पर्व करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसको लेकर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है. सुहागिनों ने इस व्रत की तैयारियां पूरी कर ली हैं. अब मेहंदी लगाना भी शुरू हो गया है. बाजारों में एक से बढ़कर एक डिजाइन मेहंदी के हाथों में लग रहे हैं. ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की होड़ लगी हुई है. हर तरफ सुहागिनों की भीड़: बाजारों में कपड़े की शॉप हो या फिर ज्वैलरी शोरूम, हर जगह सुहागिनों की भीड़ नजर आ रही है. मिठाई की दुकान और ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर भी खासी भीड़ नजर आ रही है. जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं. अन्य त्योहारों की तुलना में करवा चौथ पर महिलाएं सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं. सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए सजने-संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती. जिसकी वजह से आज बाजार गुलजार हैं. करवा चौथ की रौनक (Etv Bharat)

Last Updated : October 9, 2025 at 4:10 PM IST