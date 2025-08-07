ग्वालियर: भारतीय रेलवे की सबसे चर्चित सुरक्षा प्रणाली कवच से एमपी का रेल रूट सुरक्षित होने जा रहा है. बीते कुछ समय में हुईं ट्रेन दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे द्वारा आधुनिक और स्वदेशी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 'कवच' पर तेजी से काम किया जा रहा है. इस कवच सिस्टम जरिए दो ट्रेनें आपस में नहीं टकरातीं और सुरक्षित दूरी पर ठहर जाती हैं. जल्द ही झांसी, आगरा और प्रयागराज रेल मंडलों में भी इसे इनस्टॉल किया जाएगा.
309 करोड़ रु से 790 किलोमीटर रेल रूट होगा सिक्योर
भारतीय रेल विभाग ने झांसी आगरा और प्रयागराज रेल मंडल के 14 रेलखंडों में कवच प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है. साथ ही इसके लिए लगभग 309 करोड़ रु से अधिक की राशि भी स्वीकृत की है, जिससे इन रेलखंडों के 790 किलोमीटर रेल ट्रैक को सुरक्षित बनाया जा सके. हालांकि, दिल्ली मुंबई और मथुरा कोटा रूट पर यह प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है.
अगले 6 सालों में कवच से लैस होंगे सभी प्रमुख रेल मार्ग
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक, '' आने वाले 6 सालों में देश भर के प्रमुख मार्गों पर सबसे आधुनिक कवच 4.0 सिस्टम से लैस किए जाने का लक्ष्य है जिसपर तेजी से काम भी किया जा रहा है. इसी तरतमय में अब प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में भी इसकी स्वीकृति मिली है, जिससे अलग रेलमार्गों को कवच से लैस किया जा सके.''
इन रूट्स को कवच से सिक्योर करेगा रेलवे
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 309 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर 790 किलोमीटर रूट को अब कवच से लैस किया जाएगा. इसमें प्रयागराज रेल मंडल के शिकोहाबाद- फर्रुखाबाद ब्लॉक, आगरा रेल मंडल में धौलपुर सरमथुरा और भांडई से उदीमोड़ रेल रूट पर कवच लगाया जाएगा. इसके साथ ही झांसी मंडल में ललितपुर–खजुराहो, ग्वालियर के बिरलानगर उदीमोड़, खजुराहो महोबा, AIT कोंच, अलीगढ़ हरदुआगंज, खुर्जा जंक्शन खुर्जा सिटी, बरहन एटा, इटावा मैनपुरी, कानपुर अनवरगंज खंड, मोहारी टंटपुर, उदीमोड़ इटावा ब्लॉक पर कवच प्रणाली स्थापित की जाएगी.
अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का हिस्सा है कवच प्रणाली
आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड द्वारा कवच सिस्टम रेलवे के अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए जा रहे हैं. जो रेलवे में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. इसके जरिए कई रेलवे योजनाओं को एक ही प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया जा रहा है. ट्रेनों के साथ-साथ अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत तैयार किए जा रहे ग्वालियर समेत देशभर के आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसी अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. और कवच के लिए स्वीकृत राशि भी इसी परियोजना के तहत स्वीकृत की गई है.