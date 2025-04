ETV Bharat / state

कुएं में मिला युवक का शव, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा, 12 दिनों से था लापता - KAUSHAMBI NEWS

कौशांबी के कुएं में मिला युवक का शव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 7:55 AM IST 2 Min Read

कौशांबी: जिले में 12 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में मिला है. आशंका है कि युवक की हत्या करने के बाद लाश को जंगल में ले जाकर कुएं में फेंक दिया गया था. कड़ा धाम थाना क्षेत्र के सौराई बुजुर्ग गांव में जब कुएं से दुर्गंध उठने लगी, तब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. शव की पहचान डोडापुर गांव निवासी श्रवण कुमार के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक, श्रवण कुमार सत्संग मंडली में काम करता था. श्रवण 2 अप्रैल को डफलपुर गांव काम के सिलसिल में निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन पता न चलने पर 9 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गौतम ने बताया कि उनका भाई 12 दिनों से लापता था. अब उसका शव कुएं में मिला है. किसी ने उसकी हत्या करके कुएं में शव फेंका है. पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि हमें न्याय दिया जाए. 12 दिन से लापता युवक का शव मिला. (Video Credit: ETV Bharat) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलेगा हत्या का राज: क्षेत्राधिकारी कौशांबी जेपी पांडेय ने बताया कि सूचना मिली थी कि कड़ा धाम थाना क्षेत्र के सौराई बुजुर्ग गांव में एक डेडबॉडी मिली है. सूचना पर पहुंचकर जांच की शव की पहचान श्रवण कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने 9 तारीख को श्रवण के गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शव काफी सड़ चुका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भीषण आग, ऊंची-ऊंची लपटों से हड़कंप, मरीजों को गोद में लेकर भागे परिजन

