कौशांबी में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 35 हजार जुर्माना भी लगा - KAUSHAMBI COURT ORDER

दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सजा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 1, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 8:22 AM IST 2 Min Read

कौशांबी : किशोरी से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी को जनपद न्यायालय के अपर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला घटना के 7 साल बाद सुनाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की थी. किशोरी के मामा ने कोखराज पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय भांजी 29 अप्रैल 2018 को एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई हुई थी. भादवा गांव के रहने आरोपी सीताशरण पुत्र बंसीलाल के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी. सीताशरण के बुलाने पर किशोरी शादी से रात 10 बजे सीता शरण से मिलने चली गई थी. उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला. अगले दिन सुबह गांव के सरकारी ट्यूबेल के पास खेत की नाली में किशोरी की लाश मिली थी. वादी के तहरीर आधार पर 30 अप्रैल 2018 को कोखराज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया. विवेचना को दौरान सह अभियुक्त गुड्डन को भी अभियुक्त बनाया गया. किशोरी की लाश के पास अभियुक्त सीता शरण की मोबाइल लोकेशन मिली और अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल ईंट भी बरामद की गई. जिससे मारकर किशोरी की हत्या की गई थी. अभियुक्त सीता शरण का DNA किशोरी के साथ मैच हुआ था. जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई.

