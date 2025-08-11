कौशांबी : अवैध संबंध के शक में पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी. घटना के समय बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे. आरोपी को भागता देखकर बच्चे अंदर पहुंचे तो उनकी मां की खून से सनी लाश पड़ी थी. इसके बाद बच्चों ने शोर मचाकर लोगों को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. बड़े बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नौढिया गांव की है. यहां फूलचंद्र सरोज (48) अपनी पत्नी फूलमती (45) और 5 बच्चों के साथ रहता है. परिजनों के मुताबिक फूलचंद्र नशा करता है. वह फूलमती पर शक करता था. इसे लेकर आए दिन वह उससे झगड़ता रहता था. उसके साथ मारपीट भी करता था.

बेटे ने बताई पिता की करतूत. (Photo Credit; ETV Bharat)

हथियार से पहले पेट फिर गर्दन पर हमला : सोमवार को सभी बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे. इस दौरान फूलमती घर में अकेली थी. इस दौरान फूलचंद्र पत्नी से झगड़ने लगा. इस दौरान उसने धारदार हथियार से फूलमती के पेट में ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके बाद गला भी रेत डाला. इससे फूलमती की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी घर से भाग रहा था. इस दौरान बच्चों ने उसे देख लिया.

मां की लाश देखकर बच्चों ने मचाया शोर : अनहोनी की आशंका में सभी बच्चे घर के अंदर पहुंचे तो वहां उनकी मां की खून से सनी लाश पड़ी थी. बच्चे ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. कोखराज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. सिराथू सीओ सत्येंद्र कुमार तिवारी ने भी मौके पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली.

सीओ बोले-जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी : सिराथू सीओ सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं महिला के बड़े बेटे दीपू (12) ने बताया कि हम बाहर खेल रहे थे. पापा ने मम्मी को काट डाला. पापा मेरी मम्मी को रोज डांटते थे. उसे अपशब्द कहते थे. पापा को कई बार समझाया भी गया था, लेकिन वह नहीं माने. पापा नशा भी करते हैं.

