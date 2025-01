ETV Bharat / state

गंगा नदी में एक ही परिवार के चार लोग डूबे, गोताखोरों ने दो को बचाया, दो लापता - TWO MEMBERS OF SAME FAMILY DROWNED

कौशांबी गंगा नदी में डूबे 4 लोगों में से गोताखोरों ने दो को बचाया ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 2 hours ago

कौशांबी : यूपी के कौशांबी जिले में गंगा नदी में नहाने गए एक ही परिवार के चार लोग गहरे पानी में डूब गए. चार लोगों को डूबते देख स्थानीय गोताखोर की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए दो लोगों को सकुशल बाहर निकाला. वहीं दो अन्य लोग नदीं के गहरे पानी में लापता हो गए. सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है. घटना कड़ा धाम कोतवाली के स्थानीय कस्बा स्थित घाट की है. जहां क्षेत्र के ही दारानगर के रहने वाले जे.के मिश्रा के पिता मनमोहन मिश्रा की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी. सोमवार को परिवार के लोग गंगा नदी के किनारे दसवां क्रिया कर्म करने के लिए गए थे. क्रिया कर्म करने के बाद जे.के मिश्रा व उनका बेटा शिखर मिश्रा व भाई जनार्दन मिश्रा और भतीजा छोटू गंगा नदी में नहाने लगे. इस दौरान जे.के मिश्रा अचानक गहरे पानीं में चले गए और वह डूबने लगे. इस दौरान अन्य लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. उसी दौरान वह लोग भी गहरे पानी में समा गए. ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)