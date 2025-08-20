ETV Bharat / state

प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी घर छोड़ कर फरार - MURDER IN KAUSHAMBI

कौशांबी चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव की घटना. वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात.

कौशांबी में युवक की हत्या.
कौशांबी में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read

कौशांबी : चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में मंगलवार रात प्रेम विवाह से नाराज युवती पक्षों के लोगों ने युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारोपी घर छोड़ कर फरार हो गए. युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है. वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल. घटना को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फाॅरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

हत्या की जानकारी देते सीओ चायल अभिषेक सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

मामला चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव का है. यहां रहने वाले अंकुल (20) पुत्र राकेश का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग था. पांच महीने पहले दोनों ने मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में अंकुल मंदिर के अंदर लड़की से शादी करते दिखाई दे रहा है. अंकुल के इस कदम से युवती के परिजन खासा नाराज थे. दोनों पक्षों के परिजनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था. बताया जा रहा कि मंगलवार रात युवती पक्ष के लोगों ने अंकुल को किसी तरह एक बंद मकान में ले गए और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी.

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात ग्राम रतगहा में कुछ लोगों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवक लहूलुहान हालत में मिला था. उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच पता चला कि युवक का नाम अंकुर था, जिसने गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था. इससे लड़की के परिजन नाराज थे. मंगलवार रात दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी. अंकुर के हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल अभी किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है. बताया गया कि अंकुर के माता-पिता मुंबई में हैं, उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कुएं में मिला युवक का शव, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा, 12 दिनों से था लापता

यह भी पढ़ें : 5 दोस्तों ने शराब पिलाकर युवक की हत्या की, एक आरोपी की भांजी से चल रहा था मृतक का प्रेम प्रसंग

कौशांबी : चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में मंगलवार रात प्रेम विवाह से नाराज युवती पक्षों के लोगों ने युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारोपी घर छोड़ कर फरार हो गए. युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है. वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल. घटना को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फाॅरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

हत्या की जानकारी देते सीओ चायल अभिषेक सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

मामला चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव का है. यहां रहने वाले अंकुल (20) पुत्र राकेश का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग था. पांच महीने पहले दोनों ने मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में अंकुल मंदिर के अंदर लड़की से शादी करते दिखाई दे रहा है. अंकुल के इस कदम से युवती के परिजन खासा नाराज थे. दोनों पक्षों के परिजनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था. बताया जा रहा कि मंगलवार रात युवती पक्ष के लोगों ने अंकुल को किसी तरह एक बंद मकान में ले गए और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी.

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात ग्राम रतगहा में कुछ लोगों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवक लहूलुहान हालत में मिला था. उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच पता चला कि युवक का नाम अंकुर था, जिसने गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था. इससे लड़की के परिजन नाराज थे. मंगलवार रात दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी. अंकुर के हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल अभी किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है. बताया गया कि अंकुर के माता-पिता मुंबई में हैं, उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कुएं में मिला युवक का शव, दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा, 12 दिनों से था लापता

यह भी पढ़ें : 5 दोस्तों ने शराब पिलाकर युवक की हत्या की, एक आरोपी की भांजी से चल रहा था मृतक का प्रेम प्रसंग

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN KAUSHAMBIMURDER IN LOVE MARRIAGEKAUSHAMBI CRIMEMURDER BY ASSAULTMURDER IN KAUSHAMBI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.