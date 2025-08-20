कौशांबी : चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में मंगलवार रात प्रेम विवाह से नाराज युवती पक्षों के लोगों ने युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारोपी घर छोड़ कर फरार हो गए. युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है. वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल. घटना को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फ़ोर्स तैनात किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फाॅरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.





मामला चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव का है. यहां रहने वाले अंकुल (20) पुत्र राकेश का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग था. पांच महीने पहले दोनों ने मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में अंकुल मंदिर के अंदर लड़की से शादी करते दिखाई दे रहा है. अंकुल के इस कदम से युवती के परिजन खासा नाराज थे. दोनों पक्षों के परिजनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था. बताया जा रहा कि मंगलवार रात युवती पक्ष के लोगों ने अंकुल को किसी तरह एक बंद मकान में ले गए और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी.



सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात ग्राम रतगहा में कुछ लोगों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवक लहूलुहान हालत में मिला था. उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच पता चला कि युवक का नाम अंकुर था, जिसने गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था. इससे लड़की के परिजन नाराज थे. मंगलवार रात दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी. अंकुर के हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल अभी किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है. बताया गया कि अंकुर के माता-पिता मुंबई में हैं, उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

