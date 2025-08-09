पलामू: पूरे भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए कई स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं. राखी बांधकर लोग पेड़ों को बचाने की शपथ लेते हैं. पलामू के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल ने पूरे भारत में सबसे पहले पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने के लिए अभियान की शुरूआत की थी. कौशल किशोर जायसवाल के नेतृत्व में ही वन राखी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी.

1966 में पलामू के इलाके में भीषण अकाल पड़ा था. इसी काल के दौरान कौशल किशोर जयसवाल को अपने माता एवं पिता से जंगल को बचाने की प्रेरणा मिली. अकाल के दौरान ही कौशल किशोर जायसवाल ने पेड़ों को बचाने की मुहिम की शुरूआत की थी और ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ों को राखी बांधी थी. यहीं से वन राखी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी.

कौशल किशोर जायसवाल लाखों पेड़-पौधों का वितरण कर चुके हैं

1977 के बाद से कौशल किशोर जायसवाल लाखों पेड़ों को राखी बांध चुके हैं, जबकि 52 लाख से अधिक पेड़-पौधों का वितरण कर चुके हैं. ये अब तक 32 लाख पेड़ों को राखी बांध चुके हैं. कौशल किशोर जायसवाल विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान नाम की संस्था का भी संचालन करते हैं. उन्होंने पर्यावरण धर्म मंदिर की भी स्थापना की है जहां सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे मौजूद हैं.

मूल रूप से पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल ने अपने जीवन काल में एक करोड़ से भी अधिक पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है.

भारत के अलावा विदेशों में भी पेड़ों को राखी बांधने का अभियान चला चुके हैं कौशल किशोर

कौशल किशोर जायसवाल भारत के अलावा कई देशों में पेड़ों को राखी बांधने का अभियान चला चुके हैं. कौशल किशोर जायसवाल नेपाल, भूटान, वर्मा और इंडोनेशिया समेत कई देश जा चुके हैं और वहां उन्होंने पेड़ों को बचाने का संदेश दिया है. पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कौशल किशोर जायसवाल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है.

जापान में मिली ट्री मैन ऑफ इंडिया की उपाधि

पलामू के कौशल किशोर जायसवाल को जापान में एक सप्ताह पहले ट्री मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है. जापान के टोक्यो ग्रैंड निको ड्राइवर रिसर्च वार्ड व डब्लू ओसाका में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसी सम्मेलन में यह उपाधि दी गई. कौशल किशोर जायसवाल बताते हैं कि बदलते वक्त में पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है. 1966 के काल के बाद से उन्हें पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद से वह अभियान चला रहे हैं.

पर्यावरण धर्म का पालन करना जरूरी- कौशल किशोर जायसवाल

सीबीएसई ने उनकी जीवनी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है अब तक 52 लाख से भी अधिक पौधों का वह निशुल्क वितरण कर चुके हैं. कौशल किशोर जायसवाल बताते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए 11 मूल मंत्र जारी किये हैं. यह 11 मूल मंत्र पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है. वह लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण धर्म का पालन करने का आग्रह करते हैं.

