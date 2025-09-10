ETV Bharat / state

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

हर साल कटरा में होने वाली रामलीला के किरदार कर रहें रिहर्सल और तैयारी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : प्रयागराज में 21 सितंबर से शुरू होने वाली कटरा रामलीला की तैयारियां तेज हो गई हैं. भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जैसे किरदार निभाने वाले कलाकार इस बार पूरी तरह नए अंदाज में दिखाई देंगे. कलाकारों ने अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाया है. वे सात्विक भोजन ले रहे हैं, योग और ध्यान कर रहे हैं और रोजाना रिहर्सल कर रहे हैं.

देखिए प्रयागराज के राम लीला कलाकारों की तैयारी (Video Credit; ETV Bharat)

सात्विक भोजन, योग, ध्यान, रिहर्सल में बीत रहा 'राम' का दिन : मर्यादा पुरुषोत्तमप्रभु श्री राम का रोल कर रहे राजवीर सिंह ने ई टीवी भारत से बात-चीत में बताया कि डायरेक्टर सुबोध सिंह जो भी सिखाते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं. राम का चरित्र उनके हाव–भाव, उनके चलने, बोलने का तौर–तरीका, वह सब आत्मसात करने प्रयास रहता है. रामलीला के रिहर्सल टाइम से ही खुद को सात्विक रखना, सात्विक भोजन, अच्छे विचार और अभिनय के उत्कृष्ट मानदंडों पर खरा उतरना जरूरी है. वह अपने मम्मी-पापा से घर पर डिस्कस करते हैं और रामानंद सागर की रामायण से भी बहुत कुछ सीखते हैं. अपने आप को फिट रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं, ताकि रोल में शारीरिक, मानसिक रूप से अपने आप को फिट कर सकें.

ETV Bharat
सीता का रोल कर रहीं मनीषा गुप्ता. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहती हैं सीता का रोल कर रहीं मनीषा: सीता का अभिनय कर रहीं मनीषा गुप्ता, इस रोल में अपने को फिट रखने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करती हैं. ज्यादा तली भुनी चीजें खाना छोड़ दिया है. सात्विक, आध्यात्मिक रहने के लिए सुबह रोज 7 बजे से योग और ध्यान करती हैं, भजन सुनती हैं. वह पेशे से मेकअप आर्टिट हैं. मनीषा ने कहा कि उन्हें एक्टिंग की फील्ड में नहीं जाना है. बस मां सीता का किरदार पसंद करती हैं. उनके अंदर मां सीता को लेकर विशेष श्रद्धा और भाव है. यही कारण है कि वह इस रोल को करना चाहती थीं. जब ऑडिशन देने आई और सीता का रोल ऑफर हुआ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था.

लक्ष्मण भगवान नहीं, दोस्त हैं... अभिषेक गिरी ने बताया कि 4 साल से वह लक्ष्मण का रोल कर रहें हैं. उनको भगवान के तौर पर नहीं देखते, अपना दोस्त मानते हैं. उन्होंने कहा, अगर मैं यह सोच लूंगा कि लक्ष्मण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई, देवता हैं. तो मेरे लिए यह चरित्र करना कठिन हो जाएगा. अभिषेक ब्राह्मण घर से बिलॉन्ग कारते हैं, वह प्योर वेजीटेरियन हैं और 365 दिन में इसी प्रक्रिया में रहते हैं. अपने आप को फिट रखने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम करते हैं.

ETV Bharat
रिहर्सल करते किरदार (Photo Credit; ETV Bharat)

हनुमान का रोल निभा रहे सुधांशु घटा रहें वजन : हनुमान का रोल कर रहे सुधांशु पांडेय पेशे से वित्तीय सलाहकार हैं. इस बार उन्हें श्री राम प्रभु का दास बनने का सौभाग्य मिला है. वह कहते हैं मैं अपने आप को धन्य समझता हूं. मेरा हनुमान जी से बचपन से ही गहरा जुड़ाव रहा है. उनकी आराधना करता रहा हूं. चूंकि मेरा वजन ज्यादा है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को फिट रख सकूं और अभिनय में खरा उतर सकूं, ताकि दर्शकों को मेरा रोल अच्छा लगे.

'रावण' अपने को फिट रखने के लिए लगा रहें दौड़ : रावण का पात्र निभा रहे श्वेतांक मिश्रा ने बताया कि कैरेक्टर को पकड़ने के लिए रिहर्सल हो रही है. अपने आप को फिट रखने के लिए वे रनिंग करते हैं. सोच समझकर खाते–पीते हैं, ताकि वेट ज्यादा ना बढ़ पाए. वह मुंबई में रहते हैं और अभिनय के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बना रहे हैं. पात्र में उतरने के लिए रावण के संवाद, उनका चरित्र, उनकी वेशभूषा और उनके चाल–ढाल को अपने आप में उतारने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए कटरा रामलीला कमेटी की तरफ से रोज होने वाले रिहर्सल में भाग लेते हैं.

ETV Bharat
कटरा में होने वाली राम लीला के पात्र और डायरेक्टर (Photo Credit; ETV Bharat)
आपकी कमी कैमरों की नजर से छिप नहीं सकती : कैकेयी का किरदार निभा रहीं श्रेया ने बताया कि उन्होंने अपने आपको इस रोल में फिट रखने के लिए गेंहू, चीनी और आलू छोड़ दिया है. उनका कहना है कि जब आप स्टेज पर होते हैं तो आपको हजारों लोग देख रहे होते हैं. अब तो सोशल मीडिया का जमाना है. आपकी कमी कैमरों की नजर से छिप नहीं सकती. किरदार के हिसाब से आपको पोशाक पहनना पड़ता है. ऐसे में आपको हर हाल में अपने को फिट रखना होता है. वह मुंबई में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म जगत में काम कर रही हैं, तो उन्हें खुद को फिट रखने में मजा आता है.

बाली का चरित्र निभा रहे आबिद अली ने छोड़ा नॉनवेज : आबिद अली ने बताया कि वो बाली का चरित्र निभा रहे हैं. थिएटर से जुड़े रहने वाले आबिद अली का कहना है कि, लगातार कटरा रामलीला कमेटी के डायरेक्टर सुबोध सिंह से हर साल इस बात की मांग करता रहा हूं आखिरकार इस बार रोल मिल ही गया. उन्होंने कहा मैंने रिहर्सल के समय से ही नॉवेज खाना बंद कर दिया है. मेरा पूरा प्रयास है कि इस किरदार को मैं मंच पर अपने उम्दा अभिनय से जीवंत कर सकूं. मेरा मानना है कि अभिनय एक अलग चीज है. इसे हिंदू–मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. अभिनय अभिनय है. किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति कोई भी चरित्र निभा सकता है. इसमें कोई समस्या नहीं है.

इस बार की रामलीला होगी कमाल : कटरा रामलीला कमेटी के डायरेक्टर सुबोध सिंह ने बताया कि इस बार परंपरा और आधुनिकता का संगम दर्शकाें को देखने को मिलेगा. रामायण की कथा को जीवंत बनाने के लिए मंचन में स्पेशल लाइट, साउंड और तकनीकी प्रभावों का इस्तेमाल किया जाएगा. इस आयोजन के लिए कलाकारों ने भी खासा तैयारी की है. लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे अभिषेक गिरी ने पिछले तीन महीने में 16 किलो वजन घटाया है. राम, रावण और हनुमान की भूमिका निभाने वाले अन्य कलाकार भी सख्त दिनचर्या अपना रहे हैं. रामलीला समितियों की तैयारियों से बाजारों में भी रौनक है. ड्रेस, ज्वैलरी और मंच सजावट की मांग बढ़ गई है. खास बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं राम, सीता और रावण जैसे पात्रों की पोशाक तैयार कर गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल पेश कर रही हैं. इस बार की राम लीला खास होने वाली है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

PREPARATION PRAYAGRAJ KATRA RAMLILAKATRA RAMLILA PRAYAGRAJ 2025RAMLILA 2025 PRAYAGRAJकटरा रामलीला कमेटीKATRA RAMLILA PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.