कटनी में अपराधी बेखौफ! मामूली बात पर चाकू गोदकर युवक की हत्या

जिसके बाद बदमाशों ने युवक को रात में अकेला पाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उन्होंने युवक के ऊपर चाकू से कई वार किए जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया. युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के उपनगरीय इलाके राबर्ट लाइन का है, जहां शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब साढ़े 12 बजे एक युवक की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि मृतक और तीनों आरोपी बदमाश दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में गए थे वहीं पर इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.

कटनी: अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है मानों उनके अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. हालत ये हैं कि अपराधी बेधड़क सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. कटनी में पिछले 3 महीनों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है. जिससे पूरे जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी कड़ी में एक और वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद में 3 बदमाशों ने युवक की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी.

अधिक खून बह जाने से युवक की हुई मौत

माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों- सिविल लाइन निवासी अभय दुबे (24), साहिल वाधवानी (21) और आशीष उर्फ प्रेम तिवारी को हिरासत में ले लिया है. इनमें से एक आरोपी निगरानीशुदा बदमाश बताया जा रहा है. शुरुआती जांच में मुख्य आरोपी के रूप में अभय दुबे का नाम सामने आया है. बदमाशों ने ज्यादातर वार कमर के नीचे किए थे. पुलिस ने बताया कि अधिक खून बह जाने की वजह से युवक की मौत हुई.

'मेरे भाई का किसी से विवाद नहीं था'

मृतक की पहचान राबर्ट लाइन निवासी 25 वर्षीय गगन उर्फ गागा पिता कालूराम बजाज के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार मृतक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. मृतक की बहन सोनम का कहना है कि "मेरे भाई का कभी भी किसी से कोई विवाद नहीं था. अजय लालवानी के घर में कुछ लोग शराब पी रहे थे और चिकन खा रहे थे. अजय लालवानी ने उनको बुलाया था. रात में मेरा भाई गाड़ी से घर आ रहा था और इसी दौरान अभय दुबे, साहिल वाधवानी और आशीष ने भाई को रोक लिया और चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी."

बीते 3 महीनों में कटनी में कई घटनाएं

कटनी में बीते 3 महीनों में अपराध के कई मामले सामने आए हैं. लूट, चेन स्नेचिंग, छिनैती से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं. इसके अलावा 27 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाटी में 3 नाबालिगों ने 3 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. पिछले 2 वर्षों 2024 और 2025 में पुलिस की जांच में 706 चाकूबाजों की पहचान की गई है, जो विभिन्न छोटी से बड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे. इनमें से कोतवाली थाना क्षेत्र में ही 125 बदमाश चाकूबाजी की घटनाओं शामिल हैं.