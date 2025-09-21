ETV Bharat / state

लहसुन-प्याज की खेती करने वाले किसान बेहाल, मंडियों में लागत भाव भी नहीं मिल रहा

कटनी: भोजन की थाली का जायका बढ़ाने वाले लहसुन-प्याज के भाव में गिरावट देखी जा रही है. कटनी की थोक मंडी में इन दिनों लहसुन-प्याज की कीमत मिट्टी के भाव हो गई है. बाजार में अचानक गिरे रेट ने किसानों की कमर तोड़ दी है. आलम यह है कि किसानों की लागत तक निकल नहीं पा रही है. कटनी के किसान मजबूरी में औने-पौने दाम पर उपज बेचने को मजबूर हैं. इतना ही नहीं किसान लहसुन-प्याज की फसल लेकर 4-5 दिनों से मंडियों में पड़े हैं, लेकिन कोई पूछ तक नहीं रहा है.

कटनी की कृषि उपज मंडी की थोक सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज और लहसुन की फसल की बंपर आवक हो रही है. इस कारण किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही है. इस पर व्यापारी रमाकांत उर्फ मंटू पांडे का कहना है कि" प्याज-लहसुन की हालत ऐसी हो गई है, जैसे कि कोई लेना ही नहीं चाहता है. बाजार में लहसुन 30 से 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है. पूरे दिन में 30 किलो लहसुन भी नहीं बिक पा रही है. प्याज की हालत तो और भी बुरी हो गई है. 2 से 6 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा है. किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है."

लहसुन-प्याज की खेती करने वाले किसान बेहाल (ETV Bharat)

नुकसान में माल बेचने को मजबूर किसान

किसान हीरा लाल पटेल ने कहा, "कुछ समय पहले जो प्याज 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा था. अब थोक मंडियों में 4 से 5 रुपए किलो पर बिक रहा है. वजह है इस बार रकबा और उत्पादन दोनों ज्यादा है, लेकिन बाजारों में मांग कम है. नतीजा यह कि लागत निकलना तो दूर, किसान नुकसान में अपना माल बेचने को मजबूर है. फसल के उचित रेट नहीं मिलने से किसानों की मरने जैसी हालत हो गई है. कई किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगाई थी, अब हालत ऐसे हो गई है कि फसल को मंडियों में लाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है."

कृषि उपज मंडी में बढ़ी प्लाज-लहसुन की आवाक (ETV Bharat)

सरकार से किसानों की आखिरी उम्मीद

व्यापारियों का मानना है कि प्याज के दाम गिरने की बड़ी वजह निर्यात पर रोक लगी है. उनका कहना है कि जब तक प्याज बाहर नहीं जाएगा, तब तक मंडियों में सप्लाई बढ़ती रहेगी और दाम नीचे ही रहेंगे. लहसुन और प्याज दोनों की बिक्री में भारी गिरावट से किसान परेशान हैं. खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को भी कम दामों का पूरा फायदा नहीं मिल रहा. ऐसे में किसानों की नजर अब सरकार पर है कि कब दाम स्थिर होंगे और कब उन्हें राहत मिलेगी.