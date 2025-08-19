ETV Bharat / state

MF हुसैन बनने की राह पर कटनी का सक्षम, कैनवास में जान डाल देता है - KATNI SAKSHAM WON FIRST PRIZE

कटनी के सक्षम कोष्टा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग कंप्टीशन में पहला पुरस्कार जीता. कृष्ण-सुदामा की दोस्ती पर पेंटिंग चर्चा में.

KATNI SAKSHAM WON FIRST PRIZE
कृष्ण-सुदामा की दोस्ती पर पेंटिंग, मिला पहला पुरस्कार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 1:32 PM IST

कटनी : कटनी के 10वीं के छात्र सक्षम कोष्टा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है. 'प्रतिभा सम्मान योजना' के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में सक्षम की कला को बहुत सराहना मिली.

सक्षम ने देशभर के 100 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की. ​सक्षम की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है. लोगों का कहना है कि ये छात्र एक दिन बड़ा चित्रकार बनेगा एमएफ हुसैन की तरह.

जिला पंचायत दफ्तर में सम्मान समारोह

प्रतियोगिता के तहत सक्षम ने भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर अद्भुत पेंटिंग बनाई. ये पेंटिंग इतनी सजीव बनी कि प्रतियोगिता के जज भी हैरान रह गए. प्रतियोगिता में देश के 7 राज्यों से कुल 100 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था. इसमें सक्षम की पेंटिंग ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. सक्षम का कटनी के जिला पंचायत कार्यालय में विशेष सम्मान किया गया. समारोह में मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल और जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने सक्षम को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया.

कटनी के सक्षम कोष्टा ने पेंटिंग में जीता पहला पुरस्कार (ETV BHARAT)
KATNI SAKSHAM WON FIRST PRIZE
कृष्ण-सुदामा की दोस्ती पर पेंटिंग को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV BHARAT)

पैरेंट्स के साथ ही टीचर्स का सपोर्ट मिला

इस मौके पर विधायक संदीप जायसवाल ने कहा "अन्य बच्चों को भी सक्षम से प्रेरणा लेना चाहिए." वहीं, सक्षम ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता-पिता और स्कूल के टीचर्स को दिया. सक्षम ने बताया "उनके माता-पिता ने उन्हें पेंटिंग करने से कभी नहीं रोका, बल्कि हमेशा उनका सपोर्ट किया. जब मैंने पेंटिंग शुरू की सभी ने मेरा साथ दिया. पैरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि पेंटिंग में कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो. यही वजह है कि आज मुझे यह सफलता मिली है." विनर सक्षम कोष्टा के पिता जितेंद्र (जित्तू) कोस्टा का कहना है "वह अपने बेटे की सफलता से उत्साहित हैं."

TAGGED:

