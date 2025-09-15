सीट की जंग से सनसनी, काशी एक्सप्रेस की छत से पॉवर स्टेशन पर चढ़ा युवक, यात्रियों की थमी धड़कनें
कटनी रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने खड़ा किया तमाशा. प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़ फिर पॉवर स्टेशन पर चढ़ गया.
कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरा युवक खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़कर तांडव मचाने लगा. इसके बाद स्टेशन के टॉवर पर जाकर बैठ गया. युवक को देख कर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाने से डायल 112 पर तैनात आरक्षक सतीश कुमार सिंह और पायलट संजय पटेल, रेलवे पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. इस घटना ने रेलवे और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक
जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवर तड़के करीब साढ़े तीन बजे कटनी मुख्य स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है. मुंबई से गोरखपुर की ओर जाने वाली (15017) काशी एक्सप्रेस रात साढ़े तीन बजे कटनी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर आकर खड़ी हुई थी. तभी एक युवक अचानक खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया. जब तक कोई कुछ समझ पाता, वह ट्रेन की छत से टॉवर स्टेशन पर चढ़कर बैठ गया. उसे टॉवर स्टेशन पर बैठा देख वहां मौजूद यात्रियों और रेलवे स्टाफ में हड़कंप मच गया. इस दौरान युवक आत्महत्या की धमकी देने लगा.
सीट को लेकर हुआ था यात्रियों से विवाद
सूचना पर आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे और तुरंत बिजली लाइन को बंद करवाया गया. इसके बाद जवानों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. बताया जा रहा है कि सीट को लेकर युवक का विवाद हुआ था. युवक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सरोज आलम के रूप में हुई है. काशी एक्सप्रेस के कोच एस-7 में सीट को लेकर उसका यात्रियों से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया. वह ट्रेन की खिड़की के जरिए छत पर चढ़ा फिर वहां से पॉवर स्टेशन पर चढ़ा.
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल हुए खड़े
स्थानीय लोगों का कहना है कि, युवक का इस तरह से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. घटना के समय रेलवे पुलिस की पहले से कोई मौजूदगी नहीं थी, जिससे यह सवाल उठता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात व्यवस्था कितनी कारगर है. हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. सिरफिरे युवक को ट्रेन से उतारने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली. अगर समय रहते युवक को नहीं उतारा जाता तो हादसा हो सकता था.
कटनी जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि, ''मुंबई से गोरखपुर जाने वाली काशी एक्सप्रेस कटनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी. ट्रेन में एक युवक का सीट को लेकर यात्रियों से विवाद हुआ था. उसने धमकी दी की सीट नहीं दी तो ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाउंगा. इसके बाद वह खिड़की के सहारे ट्रेन पर चढ़ गया था. फिर वहीं से पॉवर स्टेशन पर चढ़ा. पुलिस ने युवक को नीचे उतार लिया है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है.''