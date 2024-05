नशेड़ियों की अब खैर नहीं, कटनी में शराबियों के लिए सिंघम बनी पुलिस, शहर में गूंजे सायरन - Police Action on Katni drunkers

ETV Bharat / state

नशेड़ियों की अब खैर नहीं, कटनी में शराबियों के लिए सिंघम बनी पुलिस, शहर में गूंजे सायरन - Police Action on Katni drunkers

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2024, 9:38 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:12 AM IST

कटनी में शराबियों के लिए सिंघम बनी पुलिस ( Etv Bharat )

कटनी. शहर की सड़कों पर देर रात लोग तब हैरत में पड़ गए जब एक साथ पुलिस की कई गाड़ियां सड़क पर दौड़ती नजर आईं. जहां-जहां ये काफिला रुकता, गाड़ियों से पुलिस के जवान उतरते और खुले में शराब पी रहे लोगों में भगदड़ मच जाती. कटनी जिले के एडिशनल एसपी डॉ. संतोष डेहरिया ने बताया की कटनी जिले में लगातार शराब के नशे में घटित हो रही चाकूबाजी व मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए कटनी एसपी अभिजीत रंजन के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है. कटनी में शराबियों के लिए सिंघम बनी पुलिस (ETV BHARAT) शराबियों को जमकर खदेड़ा एडिशनल एसपी ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ जहां-जहां रात के अंधेरे में बैठकर शराबखोरी होती है, वहां दबिश दी गई. इस दौरान शराबियों को चमकर खदेड़ा और कई को हिरासत में लिया गया. इस दौरान चखने की दुकानों के आसपास बैठ लोगों को भी खदेड़ने की कार्रवाई की गई. Read more - कटनी में नाबालिग प्रेमी ने प्रेमिका की मां को मारी गोली, महिला की हालत नाजुक, मामला दर्ज दुकान संचालकों को दी गई समझाइश स्नैक्स की दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों को भी समझाया गया की वे लोग अपनी दुकानों के आसपास किसी को भी शराब का सेवन न करने दें. अन्यथा उनके विरुद्ध भी कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी. अक्सर देखा गया है जब अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं तो पुलिस मैदान में उतरकर इसी तरह गुंडे, बदमाशों और शराबियों को सुधारने का कार्य करती है. देखना होगा कि ये कार्रवाई कितनी असतरदार साबित होती है.

