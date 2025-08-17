कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है. शनिवार दोहपर को यहां घरेलू विवाद होने पर पति ने गर्भवती पत्नी के सर पर भारी भरकम पत्थर पटक दिया. जिससे पेट में पल रहे 6 माह के शिशु के साथ मां की भी मौत हो गई. हृदय विदारक इस घटना से परिजन में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

डेढ़ महीने से मायके में रह रही थी पत्नी

जानकारी के अनुसार, माधव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवाही ग्राम निवासी रवि वर्मा की 9 महीने पहले शादी हुई थी. उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी. कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर किसी से विवाद चल रहा था. परेशान होकर पत्नी अपने माता-पिता के यहां चली गई थी. रवि बर्मन ने उसे घर आने को कहा लेकिन वह नहीं आई. लगभग डेढ़ माह बीत जाने के बाद रवि बर्मन के पिता बहू के मायके गए और समझौता करने का आश्वासन देकर अपनी बहू को घर ले आए.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार (ETV Bharat)

गर्भवती पत्नी के सिर पर मारा पत्थर, मौत

घर आने के बाद फिर पति-पत्नी में विवाद शुरु हो गया. गुस्से में आकर रवि बर्मन ने पत्नी के सिर पर पत्थर उठाकर पटक दिया. जिसे कुछ ही देर में पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु सहित पत्नी की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते ग्रामीणों का हुजूम लग गया. सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बहरहाल माधव नगर थाना पुलिस ने आरोपी रवि बर्मन पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

माधव नगर थाना के जांच अधिकारी दीपू कुशवाहा ने बताया कि, ''जरवाही ग्राम से सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई है. यह सूचना पर मौके पर पहुंच कर मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया. जांच में यह भी पाया गया है कि महिला गर्भवती थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी. साथ ही आरोपी पति को घेराबंदी कर कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.''