कटनी: जिले में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार शनिवार को भव्य मिनरल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ. इस आयोजन की अध्यक्षता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की. इस अवसर पर खजुराहो के सांसद, प्रभारी मंत्री और जिले की चारों विधान सभा के विधायक भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, ''आयोजन में प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के लगभग 2 हजार उद्योगपतियों ने भाग लिया और कटनी की खनिज संपदा को लेकर अपार संभावनाएं भी बताई.''

56,414 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''प्रदेशभर में खनिज क्षेत्र को लेकर जबरदस्त संभावनाओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 56,414 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव सामने आ चुके हैं. कॉन्क्लेव के दौरान बड़े उद्योगपतियों ने कटनी को निवेश की नई सौगातें दीं. सिंघल बिजनेस ग्रुप ने 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की.''

''रमणी पावर ने 1850 करोड़ का निवेश करने की बात कही. महाकौशल ग्रुप ने 90 करोड़ का निवेश प्रस्ताव रखा है. प्रदेश में निवेश की संभावनाएं 56,414 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही हैं. यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.'' सीएम ने कहा, ''खनिज संपदा से समृद्ध मध्यप्रदेश में अब हीरे के साथ सोना भी मिलेगा.''

कटनी और पन्ना को मेडिकल कॉलेज का तोहफा

सीएम ने कहा कि, ''राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और खनिज उद्योगों को नई नीतियों से सीधा लाभ मिलेगा.'' साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी बताया कि, ''कटनी को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है. आगामी 25 अगस्त को कटनी और पन्ना जिले को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलेगा. कटनी का यह आयोजन प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हो सकता है.''

31 अगस्त को टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन

सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की और अब सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही हैं. 27 अगस्त को उज्जैन में Spiritual कॉन्क्लेव और ग्वालियर में 31 अगस्त को टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. आज कटनी में देश-दुनिया ₹56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.'' भारत सरकार के उपक्रम सहित विभिन्न कंपनियों ने निवेश में रूचि दिखाई. कार्यक्रम में लगभग दो हजार प्रतिभागियों की उपस्थिति रही.''