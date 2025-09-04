कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है. यहां विकासखंड रीठी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैगवां में शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है. जिसके अंतर्गत शादीशुदा महिलाओं और पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसमें उनके पति के साथ-साथ ससुरालवालों ने भी पूरा सहयोग किया है.

शादीशुदा लड़कियां फिर से शुरू कर रही पढ़ाई

दरअसल, कटनी में जिला अधिकारी की निगरानी में और बहोरीबंद विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रणय प्रभात पांडे की पहल से "लौट आई रोशनी" नामक एक मुहिम चलाई जा रही है. इस पहल के तहत इलाके में आर्थिक तंगी या अन्य परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. नवविवाहिता लक्ष्मी ने शादी के बाद दोबारा अपने ससुराल में स्थित स्कूल में पढ़ाई शुरू की है.

लक्ष्मी का शिक्षकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया (ETV Bharat)

लौट आई रोशनी की शुरुआत

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैगवां के शिक्षक अनुपस्थित विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए अक्सर घर-घर जाकर मुलाकात करते हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात नवविवाहित लक्ष्मी से हुई. शिक्षक से बातचीत में लक्ष्मी ने बताया कि वह पन्ना जिले के शासकीय हाई स्कूल दमुईया से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, लेकिन विवाह के कारण आगे की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी. जिसके बाद शिक्षकों ने लक्ष्मी को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया. इसमें उनके पति के साथ ससुरालवालों ने उनका पूरा सहयोग किया. जिसके बाद उसने 11वीं कक्षा में दाखिला कराया है.

नवविवाहित लक्ष्मी ने शादी के बाद फिर से शुरू की पढ़ाई (ETV Bharat)

विद्यालय प्रभारी प्राचार्य विपिन तिवारी ने बताया कि "लक्ष्मी पढ़ाई में बेहद होशियार हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि वह 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से पूरी करेंगी. हमारे समाज में कई लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इससे सभी लोग प्रेरणा लें. शिक्षा जीवन के लिए बेहद जरूरी है. विद्यालय स्टाफ ने लक्ष्मी का स्कूल में फूल बरसाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया. शिक्षकों की इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है."