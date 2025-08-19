कटनी: रंगनाथ थाना पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. एक महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ में जब खुलासा हुआ कि वह लड़कियों की खरीद फरोख्त करती है तो यह जानकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. इस महिला ने अपनी ही बेटी की नाबालिग सहेली को हरियाणा ले जाकर बेच दिया और दिखावे के लिए उसके साथ शादी करा दी. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि शहर में ही बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं.

15 साल की नाबालिग को हरियाणा में बेचा

रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग के साथ मानव तस्करी और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस नाबालिग को उसकी सहेली की मां ने हरियाणा में 1 लाख 20 हजार रुपए में बेचकर उसी के साथ शादी करा दी. इस घिनौने कांड में महिला ने खुद को लड़की की मां और एक अन्य व्यक्ति को मामा बनाकर सौदा किया.

महिला ने अपनी बेटी की सहेली को हरियाणा में लाखों में बेचा (ETV Bharat)

रॉबी जाट के कब्जे में मिली नाबालिग

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि "रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र निवासी 15 साल की नाबालिग के लापता होने की सूचना पर उसके माता-पिता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था. परिजनों ने बताया था कि उनकी बेटी अपनी सहेली के घर अक्सर आया-जाया करती थी. जब वह 15 दिनों तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की. 5 अगस्त को रंगनाथ नगर थाने में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया और तलाश शुरू की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हूडल जिला पलवल में छापा मारा, जहां 25 वर्षीय रॉबी जाट के कब्जे से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया."

पुलिस ने रॉबी जाट को किया गिरफ्तार

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि रॉबी ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि "उसने सपना गुर्जर और कथित मामा को 1 लाख 20 हजार रुपए देकर उस लड़की से शादी की थी. यह नाबालिग पिछले 8 दिनों से भागने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराया और रॉबी को गिरफ्तार कर कटनी लाया गया."

गिरोह के दूसरे सदस्यों की पुलिस को तलाश

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि "पुलिस जांच में सामने आया कि सपना गुर्जर नाम की महिला किशोरियों को बेचकर जबरन शादी कराने का एक गिरोह चला रही थी. इस मामले में झांसी और हरियाणा क्षेत्र के 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है." पुलिस ने सपना गुर्जर और रॉबी जाट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान की रहने वाली है गिरोह की सरगना

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सपना गुर्जर उम्र 35 निवासी बंधवा टोला, मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है. इस मामले में सपना पुलिस को गुमराह करती रही लेकिन सख्ती से पूछताछ में अपनी काली करतूत उगल दी. उसने बताया कि उसने हरियाणा के एक युवक के साथ मिलकर किशोरी को 1 लाख 20 हजार रुपए में बेच दिया और उसकी जबरन शादी करा दी. पुलिस गिरोह के दूसरे लोगों के बारे में पूछताछ में जुटी है.