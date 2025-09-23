ETV Bharat / state

सिंगरौली के बाद कटनी में भी मिला सोने का भंडार, इमलिया गोल्‍ड ब्‍लॉक की माइनिंग लीज एग्रीमेंट

कटनी में इमलिया गोल्‍ड ब्‍लॉक की माइनिंग लीज एग्रीमेंट ( Credit : MP info Katni )

September 23, 2025