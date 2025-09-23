सिंगरौली के बाद कटनी में भी मिला सोने का भंडार, इमलिया गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज एग्रीमेंट
मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद अब कटनी जिले में भी सोने की खदान में खनन का काम अतिशीघ्र शुरू होने वाला है.
कटनी : मध्य प्रदेश की धरती बहूमूल्य खनिज तत्वों से भरी पड़ी है. पन्ना में हीरे की खदानें कई सालों से चल रही हैं. पन्ना से सटे छतरपुर जिले में बहुतायत मात्रा में हीरे के भंडार मिले हैं. अब मध्य प्रदेश में सोने के भंडार भी लगातार मिल रहे हैं. हाल ही में सिंगरौली में सोने का खनन करने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. अब कटनी में सोने का भंडार मिला है. सिंगरौली के साथ ही कटनी में सोने के खनन का काम शुरू किया जा रहा है.
मुंबई की कंपनी से कटनी प्रशासन का एमओयू
कटनी जिले के स्लीमनाबाद क्षेत्र में इमलिया गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग से जल्दी ही स्वर्ण खनन का कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए सोमवार 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलेक्टर आशीष तिवारी और मुंबई की खनिज पट्टा धारक कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स कंपनी के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के बीच गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज का एग्रीमेंट हुआ.
निजी कंपनी को 50 साल के लिए खदान लीज पर
कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया "ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मुंबई की प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 50 वर्ष की अवधि के लिए स्लीमनाबाद क्षेत्र के ग्राम इमलिया में 6.510 हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा दिया गया है. सोने की खदान शुरू होने से जहां राज्य सरकार का खजाना भरेगा तो वहीं, कटनी जिले में रोजगार की भी संभावना बढ़ गई है." सोने की खदान शुरू होने से कटनी के युवाओं में खुशी की लहर है.
कटनी में 14 लाख टन मिनरल्स मिलने की उम्मीद
कटनी जिले के खनिज विभाग के उपसंचालक रत्नेश दीक्षित ने बताया "कटनी जिले में नये खनिज स्त्रोतों के रूप में स्वर्ण (सोना) की खदान में सोने के साथ-साथ बेसमेटल, चांदी, जिंक, लेड (सीसा) और कॉपर भी निकलेगा. जल्दी ही कंपनी इमलिया से सोना निकालने के लिये यहां अपना पूरा मशीनरी सिस्टम लगाएगी. भू-गर्भशास्त्रियों के प्राथमिक रिपोर्ट में इमलिया गोल्ड माइन में करीब 14 लाख टन मिनरल मिलना संभावित है."
कटनी जिले में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कटनी जिले के स्लीमनाबाद के इमलिया गोल्ड माइंस से उत्खनन कार्य शुरू होने के बाद यहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनंगे. सरकार को भी राजस्व से खासी आय प्राप्ति होगी. इससे जिले और समूचे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. अभी तक केवल कर्नाटक से ही गोल्ड की माइनिंग हो रही थी. लेकिन अब मध्यप्रदेश के सिंगरौली व कटनी जिले में भी सोने का खनन शुरू होने जा रहा है. कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट, लाइमस्टोन व क्रिटिकल मिनरल्स बहुतायत में उपलब्ध है.
सिंगरौली जिले में भी सोने का खनन शुरू
सिंगरौली जिले में भी चकरिया गोल्ड ब्लॉक के स्वर्ण खनन पर काम शुरू हो गया है. इससे उत्साहित होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा ''मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है और प्रदेश मिनरल प्रदेश ऑफ इंडिया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.'' सिंगरौली में सोने के भंडार के खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. चकरिया गोल्ड ब्लॉक का ई-नीलामी के जरिए प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है. चकरिया गोल्ड ब्लॉक में 23.57 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां 1 लाख 33 हजार 785 टन सोने के भंडार का अनुमान लगाया गया है.