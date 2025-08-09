इंदौर: सिविल जज की तैयारी कर रही युवती रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. 29 साल की अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी. वह 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए कटनी जा रही थी. वह ट्रेन नंबर 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के बी-3 कोच में सीट नंबर 3 पर सफर कर रही थी. लेकिन जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना ट्रेन में नहीं थी.

उमरिया स्टेशन पर मिला बैग

रेलवे पुलिस ने बताया कि युवती इंदौर से रवाना हुई और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची लेकिन इसके बाद वह ट्रेन में दिखाई नहीं दी. उसका बैग उमरिया स्टेशन पर मिला लेकिन वह खुद कहां गई, इसका अब तक पता नहीं चल सका है. लापता युवती अर्चना, मंगल नगर कटनी की निवासी है. वह वर्तमान में वकालत कर रही है और साथ में सिविल जज की परीक्षा की तैयारी भी कर रही है.

इंदौर से कटनी जा रही युवती बीच रास्ते से हुई लापता (ETV Bharat)

भोपाल पहुंचने पर हुई थी आखिरी बार बात

ट्रेन में सफर के दौरान परिवार वालों से आखिरी बार उसकी बात सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर हुई थी. तब ट्रेन भोपाल के आसपास थी. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. परिजनों ने जब कटनी स्टेशन पर उसका इंतजार किया और वह नहीं पहुंची तो तत्काल तलाश शुरू की गई. परिजन ने उमरिया स्टेशन पर मौजूद रिश्तेदारों को सूचना दी. जिसके बाद रिश्तेदारों ने उमरिया स्टेशन पहुंच ट्रेन का इंतजार किया तो उन्हें युवती का बैग ट्रेन में ही मिला लेकिन अर्चना नहीं मिली.

सिविल जज की तैयारी कर रही लड़की लापता (ETV Bharat)

भोपाल के बाद ट्रेन में नहीं दिखी युवती

ट्रेन के अन्य यात्रियों ने बताया कि वह इंदौर से भोपाल तक ट्रेन में देखी गई थी. लेकिन भोपाल के बाद ट्रेन में वह मौजूद नहीं थी. जीआरपी कटनी के सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी ने बताया कि "युवती इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी. परिजन का कहना है कि वह पढ़ी-लिखी और समझदार है. सिविल जज की तैयारी कर रही है. ऐसे में अचानक ट्रेन से उतर जाना या गुम हो जाना संदिग्ध लगता है."

'ट्रेन के पूरे रूट की जुटाई जा रही जानकारी'

सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी ने बताया कि "जीआरपी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है. पुलिस को अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है. जिससे यह पता चल सके कि युवती ट्रेन से कब और कहां उतरी. हमने परिजन से युवती की फोटो लेकर पुष्टि कर लापता रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. इसके साथ ही जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. अर्चना तिवारी की तलाश के लिए भोपाल समेत ट्रेन के पूरे रूट पर जानकारी जुटाई जा रही है."