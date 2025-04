ETV Bharat / state

कटनी में कचरा प्लांट पर बड़ा हादसा, आंधी-तूफान से गिरा टीन शेड, 2 लोगों की मौत - KATNI TIN SHED COLLAPSED

कटनी में आंधी-तूफान से गिरा कचरा प्लांट का टीन शेड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 27, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 7:28 AM IST 3 Min Read

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शनिवार दोपहर तेज आंधी-तूफान ने कहर बरपा दिया. कचरा प्लांट का भारी-भरकम टीन शेड गिरने से एक मासूम बालिका एवं एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कुछ लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतकों को एवं घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी. तब पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं घायलों का इलाज किया जा रहा है. आंधी में गिरा कचरा प्लांट का टीन शेड

बताया जा रहा है कि माधवनगर थाना क्षेत्र के अमीरगंज स्थित नगर निगम के एमएसडब्ल्यू कचरा प्लांट में बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, तेज हवाओं के चलते कचरा प्लांट का भारी-भरकम टीन शेड अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं. कटनी में कचरा प्लांट पर बड़ा हादसा (ETV Bharat)

