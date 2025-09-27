ETV Bharat / state

कटनी जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक, दहशत के साए में मरीज, मंडरा रहा खतरा

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुत्तों का झुंड अस्पताल के अंदर बेखौफ घूमते हुए दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह कि इन कुत्तों को रोकने वाला कोई नहीं है. ये आवारा कुत्ते अस्पताल के वार्डों में धमाचौकड़ी मचाते घूम रहे हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके स्वजनों में डर का माहौल है. कुत्तों का ऐसे अस्पताल में घूमना, किसी खतरे से खाली नहीं है. ये कुत्ते किसी भी वक्त आक्रमक होकर मरीजों को निशाना बना सकते हैं. यह तस्वीर जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आवारा कुत्तों का झुंड जिला अस्पताल के अंदर पंजीयन व मेडिसिन काउंटर के पास नजर आ रहा है. इस झुंड में करीब 10 कुत्ते होंगे, जो अस्पताल परिसर के पड़े किसी खाने की सामग्री के लिए एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और तेज आवाज में भौंक रहे हैं. इस वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज व उनके परिजन डरे-सहमे हुए हैं. उनका कहना है कि यह कुत्तों का झुंड किसी भी वक्त हमला कर सकता है. इनसे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है. इन कुत्तों में रेबीज जैसे गंभीर संक्रमण का भी खतरा है.

चिकित्सालय में बेखौफ घूम रहा आवारा कुत्तों का झुंड (ETV Bharat)

परेशानी का सबब बने आवारा कुत्ते

अस्पताल में भर्ती शख्स के परिजन ने बताया, "हमारा मरीज यहां भर्ती है. हमें डर लगा रहता है कि कहीं ये कुत्ते हमला करके उसे घायल न कर दें. अगर कोई कुत्ता किसी मरीज या उसके परिजन को काट लेता है, तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है. अस्पताल के आसपास कुत्तों द्वारा कई लोगों पर हमला किए जाने के मामले पहले भी आ चुके हैं. रात के समय ये कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं. इतना शोर करते हैं कि मरीज आराम से सो तक नहीं पाते हैं." यह घटना अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.

अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया नोटिस

​अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर लोग आक्रोशित हैं. इस संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन यशवंत वर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्डों को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई की गई है. स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर दोषियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी घटना जिला अस्पताल में दोबारा न घटे."