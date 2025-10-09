ETV Bharat / state

कटनी जिला अस्पताल खुले में फेंक रहा मेडिकल वेस्ट, संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ा

कटनी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम गृह के पास खुले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट, दुर्गंध से मरीज और अटेंडर सहित रहवासी परेशान.

कटनी जिला अस्पताल में मेडिकल वेस्ट का लगा अंबार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम गृह के पास खुले में मेडिकल वेस्ट कचरे में फेंके जा रहे हैं. जिसके चलते यहां से गुजरने वालों को दिनभर दुर्गंध की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आलम यह है कि इससे मरीज और उनके परिजन भी काफी परेशान हो रहे हैं.

प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप

स्थानीय समाजसेवी इंद्र मिश्रा बताते हैं कि "यह लापरवाही अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों की अनदेखी के कारण हो रही है. इससे पहले भी कचरे के संबंध में शिकायत की गई थी. लोगों ने मेडिकल वेस्ट को अधिकारी के कार्यालय में उठाकर फेंक कर विरोध दर्ज करा था. परंतु जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है."

कटनी जिला अस्पताल में खुले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट (ETV Bharat)

संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा

कटनी जिला अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में प्रशासन की हठधर्मिता और जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है. अस्पताल परिसर में प्रयोगशाला, पोस्टमार्टम गृह और अन्य स्थानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के मेडिकल कचरे बिना किसी सुरक्षा के खुले में पड़े हैं. इसमें सुई, खून लगी पट्टियां और दस्ताने जैसी चीजें शामिल हैं. इससे न केवल बदबू आ रही है, बल्कि संक्रमण फैलने का भी खतरा है.

मेडिकल वेस्ट से बीमारियों का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

ठेका एजेंसी को जारी किया जाएगा नोटिस

इसके साथ ही आवारा जानवर भी मेडिकल कचरे के आस-पास पहुंच रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं. जिससे जानवर के जख्मी होने और संक्रमण फैलने का खतरा है. इसी रास्ते से जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और आला अधिकारी निकलते हैं, लेकिन उनकी नजर इस खुले कचरे पर नहीं पड़ती है. इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा से बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि "ठेका एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा."

कटनी जिला अस्पताल में मेडिकल वेस्टी का ढेर (ETV Bharat)

जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की इस मामले में चुप्पी से यह समस्या अनियंत्रित बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि "हम लोग जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने की मांग करते हैं, ताकि मरीजों, परिजनों और स्थानीय निवासियों को हो रही समस्याओं और संक्रमण के खतरे से निजात मिल सके."

