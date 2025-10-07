ट्रेन में मासूम को पीट-पीटकर चुप कर रहा था शख्स, शक पर यात्रियों ने पकड़ा, निकला बच्चाचोर
कटनी से बीना जा रही मेमू ट्रेन में बच्चा चोर को यात्रियों ने जमकर धुना. सागर स्टेशन पर बच्चा जीारपी के हवाले किया.
सागर : मंगलवार को कटनी से बीना जा रही मेमू ट्रेन में एक शख्स दो से ढाई साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई कर रहा था. बच्चा रो रहा था और वह शख्स उसे पीटकर चुप रहने की हिदायत दे रहा था. ये देखकर ट्रेन में चल रहे यात्रियों को कुछ शक हुआ. यात्रियों ने पिटाई करने वाले शख्स से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. वह ये भी नहीं बता सका कि ये बच्चा उसका कौन है. इस पर यात्रियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी.
यात्रियों ने बच्चा चोर को जीआरपी को सौंपा
जब शख्स ने मौके से भागने की कोशिश की तो यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और हाथ बांध दिए. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी को सूचना दी गई. ट्रेन जैसे ही सागर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उस शख्स को जीआरपी के हवाले कर दिया गया. जीआरपी ने पूछताछ की तो पता चला जो शख्स बच्चे को पीट रहा था, वह बच्चा चोर है. वह बच्चे को चुराकर ले जा रहा था. ये मासूम सागर के मकरोनिया इलाके का बताया जा रहा है. उसके माता-पिता का पता लगाने कोशिश की जा रही है.
सागर रेलवे स्टेशन पर आरोपी हिरासत में
सागर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के प्रधान आरक्षक जीपी मिश्रा ने बताया "कटनी से बीना जा रही कटनी-बीना मेमू ट्रेन से सूचना मिली थी कि शक के आधार पर एक बच्चा चोर को यात्रियों ने पकड़ा है. उसके साथ एक बच्चा भी है. जैसे ही ट्रेन सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची तो जीआरपी स्टाफ आरोपी को हिरासत में ले लिया. बच्चे को भी अपने संरक्षण में ले लिया."
मकरोनिया स्टेशन के पास से चुराया बच्चा
जीआरपी के प्रधान आरक्षक जीपी मिश्रा ने बताया "शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने मकरोनिया स्टेशन के पास से बच्चे को चुराया था और ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहा था. जीआरपी ने मकरोनिया थाना के माध्यम से बच्चे के परिजनों को सूचना दे दी है." वहीं आरोपी सागर जिले के गौरझामर थाना इलाके का बताया जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े बच्चा चोर गिरोह का सदस्य तो नहीं है.