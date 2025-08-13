ETV Bharat / state

एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कटनी में, आंखें चकराईं जब गोली की रफ्तार से निकली ट्रेन - KATNI ASIA LARGEST RAILWAY BRIDGE

ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज के मामले में कटनी ने इतिहास रचा. कटंगी से मझगवां 34 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड 130 किमी प्रति घंटे का ट्रायल.

Katni Asia largest railway bridge
कटंगी से मझगवां एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read

कटनी: भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कटनी में एशिया के सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन दौड़ी तो आंखे फटी की फटी रह गईं. इस प्रकार ये ट्रायल सफल रहा. कटनी में यह ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज कुल 1248 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है.

ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज में कुल 676 पिलर्स

ग्रेज सेपरेटर रेलवे ब्रिज कुल 676 पिलर्स पर बनाया गया है, जो इसकी मजबूती और भव्यता को दर्शाता है. इस आधुनिक संरचना में अप साइड पर 16 किलोमीटर और डाउन साइड पर 18 किलोमीटर यानी कुल 34 किलोमीटर का रेल ट्रैक विकसित किया गया है. कटंगी से मझगवां के बीच इस ब्रिज पर पहली बार ट्रेन चलाई गई. ये देखने के लिए रेलवे के बड़े अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कटनी में, गोली की रफ्तार से निकली ट्रेन (ETV BHARAT)

बगैर बाधा के अलग-अलग दिशाओं में दौड़ेंगी ट्रेनें

इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्रेनों की लेटलतीफी कम करना और रूट को अधिक कुशल बनाना है. ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के एक-दूसरे से अलग-अलग दिशाओं में चलने का रास्ता मिलेगा, जिससे समय की बचत और यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि भविष्य की यात्री और मालगाड़ियों की बढ़ती मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा.

Katni Asia largest railway bridge
ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज के मामले में कटनी ने इतिहास रचा (ETV BHARAT)

ट्रायल से पहले सभी मापदंडों को जांचा

बता दें से ट्रायल से पहले पूरे ब्रिज की पॉइंट की हाउसिंग, टंग रेल, ब्रिज लेआउट और रेलवे मानक मापदंडों की जांच की गई. इसके अलावा ब्रिज के बेरिंग, प्लेट, चैनल स्लीपर, बालस्ट और ओएचई लाइन का गहन परीक्षण किया गया. कटनी ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज में उच्च गुणवत्ता वाले मैटेरियल और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है.

Katni Asia largest railway bridge
कटनी का ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज (ETV BHARAT)

वीडी शर्मा ने रेलवे का ऐतिहासिक कदम बताया

इस मौके पर बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने बताया "एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कटनी में बना है. इसकी टेस्टिंग सफल रही है. रेलवे का ये ऐतिहासिक कदम है. इसके लिए प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री को बधाई के पात्र हैं. पीएम मोदी ने कटनी को इतनी बड़ी सौगात दी है. वैसे भी कटनी रेलवे का केंद्र है."

कटनी: भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कटनी में एशिया के सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन दौड़ी तो आंखे फटी की फटी रह गईं. इस प्रकार ये ट्रायल सफल रहा. कटनी में यह ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज कुल 1248 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है.

ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज में कुल 676 पिलर्स

ग्रेज सेपरेटर रेलवे ब्रिज कुल 676 पिलर्स पर बनाया गया है, जो इसकी मजबूती और भव्यता को दर्शाता है. इस आधुनिक संरचना में अप साइड पर 16 किलोमीटर और डाउन साइड पर 18 किलोमीटर यानी कुल 34 किलोमीटर का रेल ट्रैक विकसित किया गया है. कटंगी से मझगवां के बीच इस ब्रिज पर पहली बार ट्रेन चलाई गई. ये देखने के लिए रेलवे के बड़े अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कटनी में, गोली की रफ्तार से निकली ट्रेन (ETV BHARAT)

बगैर बाधा के अलग-अलग दिशाओं में दौड़ेंगी ट्रेनें

इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्रेनों की लेटलतीफी कम करना और रूट को अधिक कुशल बनाना है. ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के एक-दूसरे से अलग-अलग दिशाओं में चलने का रास्ता मिलेगा, जिससे समय की बचत और यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि भविष्य की यात्री और मालगाड़ियों की बढ़ती मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा.

Katni Asia largest railway bridge
ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज के मामले में कटनी ने इतिहास रचा (ETV BHARAT)

ट्रायल से पहले सभी मापदंडों को जांचा

बता दें से ट्रायल से पहले पूरे ब्रिज की पॉइंट की हाउसिंग, टंग रेल, ब्रिज लेआउट और रेलवे मानक मापदंडों की जांच की गई. इसके अलावा ब्रिज के बेरिंग, प्लेट, चैनल स्लीपर, बालस्ट और ओएचई लाइन का गहन परीक्षण किया गया. कटनी ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज में उच्च गुणवत्ता वाले मैटेरियल और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है.

Katni Asia largest railway bridge
कटनी का ग्रेड सेपरेटर रेलवे ब्रिज (ETV BHARAT)

वीडी शर्मा ने रेलवे का ऐतिहासिक कदम बताया

इस मौके पर बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने बताया "एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कटनी में बना है. इसकी टेस्टिंग सफल रही है. रेलवे का ये ऐतिहासिक कदम है. इसके लिए प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री को बधाई के पात्र हैं. पीएम मोदी ने कटनी को इतनी बड़ी सौगात दी है. वैसे भी कटनी रेलवे का केंद्र है."

For All Latest Updates

TAGGED:

GRADE SEPARATOR RAILWAY BRIDGEKATANGI TO MAJHGAWAN BRIDGEKATNI TRAIN SPEED 130 KMPH TRIALINDIAN RAILWAYS ACHIEVEMENTKATNI ASIA LARGEST RAILWAY BRIDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, राजधानी के डॉग्स की बनेगी कुंडली

खुले आसमान के नीचे समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां, देखने को भागे आ रहे लोग

जहाज की तरह दौड़ेगी रेल, इंजन में घुसा युवक, ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ा

स्वाद में तीखी लेकिन पैसों से जीवन में घोलेगी मिठास, इसकी खेती कर देगी मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.