हल्द्वानी अमित मौर्य हत्याकांड, परिजनों ने जताई नरबलि की आशंका, चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली - AMIT MAURYA MURDER CASE

सोमवार से लापता बच्चे का शव मंगलवार को घर से थोड़ी दूर एक खेत के गड्ढे से बरामद किया गया था.

हल्द्वानी अमित मौर्य हत्याकांड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 6:43 PM IST

हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिम खेड़ा में 11 वर्षीय अमित मौर्य हत्याकांड का चौथे दिन भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है. जिसके चलते परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. मामले की गंभीरता देखते हुए खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा घटनास्थल की की बारीकियों से जांच कर रहे हैं.

अमित मौर्य हत्याकांड के बाद सर और हाथ को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस ने घटना के दूसरे दिन अमित का धड़ हिरासत में लिए गए लोगों के घर के आगे से गड्ढा खोदकर बरामद किया था. सर और हाथ बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.

पुलिस हिरासत में लिये गए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है उसके बावजूद भी वो लो अपने बयान बदल रहे हैं. जिसके चलते पुलिस अभी तक सर और हाथ बरामद अभी तक बरामद नहीं कर पाई है. गुरुवार को पुलिस की कई टीमें अंग बरामद करने के लिए घटनास्थल के आसपास और आरोपितों के घर की तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा.मौके पर डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक की टीमें भी जांच कर रही है. अमित मौर्य के पिता का आरोप है कि जिस दिन बालक की हत्या हुई है उस दिन आरोपियों के घर में पूजा पाठ चल रहा था. ऐसे में उसके बेटे की नरबलि के तहत हत्या हो सकती है.

वहीं, इस पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीम में लगी हुई है. गायब अंग बरामदगी के लिए पुलिस की टीम में काम कर रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि गौलापार के पश्चिमी खेड़ा गांव में 11 साल के बालक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी .सोमवार से लापता बच्चे का शव मंगलवार को घर से थोड़ी दूर पर दूसरे के घर के पास एक खेत के गड्ढे से बरामद किया गया. बच्चे के शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर गड्ढे में खोद कर दबाया गया था. परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक व उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है. परिजनों का आरोप है कि एक संपन्न परिवार ने तंत्र क्रिया के लिए उसके बालक की बलि दी है. हालांकि, पुलिस सभी पहलू पर जांच कर रही है. अमित मौर्य मूलरूप से बरेली का रहने वाला था. उसका परिवार यहां गौलापार में बटाई पर खेती करता है.

