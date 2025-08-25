कोरबा: विश्व विख्यात कथावाचक और जीवन प्रबंधन गुरू पं. विजय शंकर मेहता, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवचन देने कोरबा पहुंचे हैं. शहर के जश्न रिसोर्ट में एक परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है. कथावाचन करने वाले व्यक्ति के जात के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि शास्त्रागत भाव का निर्दोष उच्चारण करने वाला व्यक्ति कथावाचक हो सकता है. इसका किसी जाति विशेष या बिरादरी से लेना देना नहीं है.

''कथावाचन का जात बिरादरी से संबंध नहीं'': मशहूर कथावाचकों द्वारा महिलाओं के संदर्भ में की गई टिप्पणियों से उपजे विवाद पर भी कथावाचक मेहता ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ''जिस बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ है, उसे साइड में रखकर जो अच्छा किया गया है, कहा गया है. उसे ग्रहण करना चाहिए सकारात्मक पहलुओं की तरफ देखना चाहिए''.

कथावाचन का जात बिरादरी से संबंध नहीं (ETV Bharat)

कथावाचक का होना चाहिए निर्दोष उच्चारण: कथावाचक के जात के प्रश्न पर पं. मेहता ने कहा कि ''मेरे अनुसार कथा कहना सबसे प्रमुख है. जो कथा कही जा रही है, उसकी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए. शास्त्र में जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के पीछे जो अर्थ है, जो भाव हैं उसका जो प्रस्तुतीकरण हो, वह पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए. मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से निर्दोष वाचन करता हूं. मेरा भी उच्चारण दोष हो सकता है. मेरे विचारों में भी भ्रम हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जाति बिरादरी तो कहीं आती नहीं है, लेकिन व्यासपीठ की गरिमा को चोट भी लगती है, तो कुछ लोग इस अधिकार से कहते हैं कि सुपात्र ही उस पर बैठे''.

''कथावाचकों की अच्छी बातों को करें ग्रहण'': कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद के बयान से उपजे विवाद और टिप्पणी के प्रश्न पर भी पंडित मेहता ने कहा कि देखिए ''एक कथा वाचक का अपना एक अध्ययन भी होता है. फिर दूसरा उसकी व्यासपीठ होती है. तीसरा वह एक व्यक्ति भी है. उनका खुद का निजी मत भी होता है. यदि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो समाज को अप्रिय लगा हो, तो उसने कुछ ऐसा भी कहा होगा जो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है. एक नियम बनाइए लाइफ का कि अच्छा-अच्छा लेते चलिए और बुरा बुरा छोड़ते चलिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे''.



''अशांति बढ़ाने की वजह से अध्यात्म की ओर रुझान'': कथावाचक ने यह भी कहा कि जब-जब दुनिया में अशांति बढ़ी, शांति की खोज भी बढ़ी और लोगों का आध्यात्म की ओर रूझान बढ़ने लगा. धार्मिक कथा आज की आवश्यकता बन गई है. ज्यों-ज्यों भौतिक युग बढ़ रहा है, लोगों में अशांति बढ़ रही है. सभी शांति की खोज करने में लगे हैं. संयुक्त परिवार टूटने का कारण भी यही है और लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं. एक प्रश्न के उत्तर में पं. मेहता ने कहा कि हमारी जीवन शैली में चार चीजों का प्रभाव पड़ता है. 25 प्रतिशत माता के 25 प्रतिशत पिता के, 25 प्रतिशत हमारे प्रारब्ध के एवं 25 प्रतिशत हमारी अपनी कर्मशीलता का प्रभाव पड़ता है.

दूसरी बार कोरबा आए: कथावाचक ने कहा कि ''आज हर स्तर पर नैतिक पतन हो रहा है. चाहे सिनेमा की बात करें या फिर राजनीति की''. पंडित मेहता ने कहा कि वो दूसरी बार कोरबा प्रवास पर पहुंचे हैं. पहली बार वे एक हनुमान जी के कार्यक्रम में अल्प प्रवास पर आए थे.