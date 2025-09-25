ETV Bharat / state

कटघोरा में किराए के शूटर बुलाकर चलवाई गयी गोली! प्रेमी जोड़े के भागने से जुड़ा है मामला

हाई कोर्ट ने हमसे ₹100000 जमा करवाया. हाई कोर्ट में भी लड़की से उसकी मर्जी के विषय में पूछा गया. वहां भी उसने स्वीकार किया कि मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूं. लड़की वाले पक्ष ने कई तरह के आरोप लगाये, लव जिहाद का भी आरोप लगाया. इसके बाद हमें समझौता सेंटर भेजा गया. हाई कोर्ट से आने के बाद से अब तक लड़की सखी सेंटर में ही रह रही है. कोर्ट के आदेश पर हमने मैरिज एक्ट के तहत अपर कलेक्टर के कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया था. इसमें भी कई हिंदूवादी संगठनों ने लगातार आपत्ति लगाई, विरोध किया. लगातार कई पेशी हुई, हमारा पक्ष और लड़की का बयान दर्ज किए बिना ही आवेदन खारिज कर दिया गया. हम इस मामले को डीजे के कोर्ट में लगाने वाले थे कि हमारे घर पर गोली चल गई है. इन सब में हम बेहद प्रताड़ित और परेशान हैं."

पुलिस ने ही तब कहा था कि लड़का और लड़की दोनों दोनों बालिग हैं. परिजनों के समक्ष पूछ लेते हैं. तहसीलदार के समक्ष बयान हुआ. लड़की ने सहमति जताई कि वह लड़के के साथ ही रहना चाहती है. पुलिस और दोनों परिवार की मौजूदगी में हुए निर्णय के बाद लड़की हमारे साथ 8 दिन तक हमारे घर में ही थी. तब यह बात भी हुई थी कि लड़का और लड़की बालिग होने पर वह लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हैं. लेकिन इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने कहा कि लड़की को सखी सेंटर भेजा जाए, मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष शादी के लिए आवेदन लगाया जाए. शादी हो जाने के बाद लड़की को परिवार को सौंपेंगे. इसके बाद हमने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में मामला लगाया.

दो गोलियां चली, लड़की हमेशा से लड़के के साथ : जिस मकान पर गोली चली है, उसके मालिक सिकंदर मेमन ने बताया "यह पूरी कहानी इसी वर्ष के अप्रैल से शुरू हुई थी. मेरे छोटे भाई का लड़का तौसीफ और उसके साथ में ही पढ़ने वाली लड़की अप्रैल महीने में घर से भाग गए थे. दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे. 21 अप्रैल को भागने के बाद वह 24 अप्रैल को वापस आ गए थे. कोलकाता के मस्जिद में दोनों ने नोटरी करवाकर शहर काजी के समक्ष शादी कर ली थी. वापस लौटने पर मैंने खुद थाना जाकर इसकी जानकारी दी, सुपुर्दगी दिया और कहा कि लड़की को उसके घर भेज दिया जाए.

कोरबा: शहर के पथर्रीपारा में कथित धर्मांतरण के विवाद के बाद अब कटघोरा के कसनिया में एक मकान पर गोली चली है. खबर है कि यूपी से किराए के शूटर बुलवाकर गोली चलवाई गई है. इस मामले को कथित तौर पर लव जिहाद और प्रेमी जोड़े के भागने और वापस लौटने के बाद से चले आ रहे संघर्ष और कोर्ट कचहरी से जोड़कर देखा जा रहा है.

हमारे घर पर दो गोलियां चलाई गई है. मोहल्ले के लड़कों ने ही गोली चलाने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. हमें संदेह कि लड़की के परिजनों और संगठन वालों ने मिलकर ऐसा करवाया है. क्योंकि जिन लोगों ने गोली चलाई है, उन्हें यूपी से किराए पर यहां बुलवाया गया था-सिकंदर मेमन, इन्हीं के घर पर चलाई गई गोलियां

कोरबा पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा: पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है. जिनसे पूछताछ जारी है. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) से एक शूटर को सुपारी देकर बुलाया गया था.

यूपी से बुलाए गए किराए के शूटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना नाम दुर्गेश पाण्डेय बताया है. अन्य आरोपी आशीष को भी गिरफ्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में दुर्गेश पाण्डेय ने स्वीकार किया है कि शुरुआत में तौकिफ नामक व्यक्ति के पैर पर गोली चलाने की योजना थी, लेकिन बाद में उसके घर पर गोली चलाने का फैसला किया गया. इस मामले में कुल तीन आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है. हालांकि उन्हें किसने सुपारी दी और इस वारदात के पीछे का मोटिव क्या है, इन बातों से पर्दा उठाना अभी बाकी है. यह बातें आगे चलकर पुलिस की जांच में स्पष्ट हो पाएगी.

कटघोरा में गोलीकांड (ETV Bharat Chhattisgarh)

भागने की फिराक में था शूटर इसी दौरान पकड़ा गया : हिरासत में लिया गया आरोपी बीती रात घटना के बाद बस से भागने की फिराक में था. तभी उसे पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद बाइक के एक्सीडेंट होने पर आरोपी ने कपड़े बदलकर बस से भागने की कोशिश की थी, पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया है. जो कोरबा परिवहन विभाग से ही रजिस्टर्ड है. पुलिस इसके नंबर के सहारे भी आगे जांच कर रही है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए कारतूस को बीती रात ही बरामद कर लिया था, वहीं देसी कट्टा गुरुवार को कसनिया स्कूल के पास पाइप और झाड़ी के बीच मिला. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है.

हाई कोर्ट ने भी शादी को खारिज किया था हमने आपत्ति लगाई थी: इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री विजय सिंह राठौर का कहना है. "हमने सीधे तौर पर इस मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी. लड़के के द्वारा लड़की को भगाकर कोलकाता ले जाया गया था. वहां के मस्जिद में नाम बदलकर शादी करवाई गई. हाई कोर्ट ने भी उस शादी को अवैध करार दे दिया था. इसलिए लड़की को अब भी सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. इसके बाद मैरिज रजिस्टर के यहां इस शादी को करने के लिए आवेदन लगाया गया था. लड़की के परिजनों के साथ मिलकर हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि लड़की को आगे चलकर काफी परेशानी होगी. धर्म की रक्षा के लिए हमने इस तरह का विरोध किया था. जहां कहीं भी हमें इस तरह के गतिविधियों की जानकारी मिलती है. हम कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करते हैं. हमारी भूमिका यहां तक ही सीमित है. "

तीन लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी : इस पूरे प्रकरण में एसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है "कटघोरा के कसनिया मोड़ के पास एक मकान पर गोली चली है. दो राउंड की फायरिंग में गोली दरवाजे और शटर पर लगी है. किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है. इस मामले में हमने आशीष और दुर्गेश सहित तीन युवकों को हिरासत में लिया है. गहन विवेचना और जांच के लिए पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे. फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है."