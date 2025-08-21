रायपुर: आज के समय में लोग बेवजह बेजुबान स्ट्रीट डॉग के साथ ही दूसरे जानवरों को मारते और डराते हैं. बेजुबान बीमार और घायल पशुओं की देखरेख करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में राजधानी रायपुर की रहने वाली कस्तूरी बल्लाल ने साल 2013 में चंदखुरी में बेजुबान घायल और बीमार जानवरों के लिए ढाई एकड़ में एक सेंटर खोल रखा है. जिसका नाम वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी है.

वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी: कस्तूरी बल्लाल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई की है. कालेज की पढ़ाई करते समय उन्हें एनिमल से लगाव होने के कारण उन्होंने इसे प्रोफेशन के तौर पर अपनाया है. इस सेंटर में खासतौर पर डॉग्स जो कि बीमार और घायल हुए हैं. उनका रेस्क्यू कर यहां पर इलाज किया जाता है. अब तक सैकड़ों बीमार और घायल डॉग्स का रेस्क्यू किया गया है. बीमार और घायल जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए 2 एंबुलेंस भी रखे हुए हैं.

वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी (ETV Bharat)

कस्तूरी बल्लाल (ETV Bharat)

कस्तूरी बल्लाल (ETV Bharat)

वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी के सदस्य जीतू साहू ने बताया कि यहां पर मैं पिछले 6 सालों से कई तरह के कामों को करता आ रहा हूं. एम्बुलेंस गाड़ी चलाने के साथ ही डॉग्स के रेस्क्यू करने के साथ ही बीमार और घायल एनिमल को मरहम पट्टी लगाने का काम करना होता है. एनिमल की साफ सफाई करने के साथ में उन्हें खाना देना पड़ता है. किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी होता है. रेस्क्यू करने के समय एनिमल डरते और भागते हैं. कई बार इस दौरान उन्होंने काटा भी है. एनिमल के ट्रीटमेंट के साथ ही उनकी नसबंदी भी की जाती है. इसके साथ ही दिन में चार बार एनिमल को भोजन भी देना जरूरी होता है.

चंदखुरी के वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी कि डायरेक्टर कस्तूरी बल्लाल ने बताया कि एनिमल वाटिका एक अस्पताल है. स्ट्रीट एनिमल के लिए खास है. ऐसे स्ट्रीट डॉग या जिनका कोई मालिक नहीं होता उन्हें रखा जाता है. जो जानवर किसी हादसे में घायल होने के साथ ही बीमार हो जाते हैं. ऐसी कोई लाइलाज बीमारी जिसको सड़क पर ठीक नहीं किया जा सकता ऐसे एनिमल को शेल्टर पर लाकर ठीक किया जाता है.

रायपुर की रहने वाली प्रज्ञा श्रीवास ने बताया कि एनिमल वाटिका में मुझे आते हुए चार से पांच साल हो गए हैं. यहां पर आकर मुझे एक अलग तरह का सुकून मिलता है. अगर हम अपना कोई जन्मदिन या एनिवर्सरी किसी बड़े रेस्टोरेंट या फैंसी कैफे में चले जाते हैं. अपनी छोटी सी खुशी के लिए हम हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं. लेकिन जब हम अपने जन्म दिवस या फिर एनिवर्सरी में ऐसी जगह पर आते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है. अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है. एनिमल वाटिका मैं कभी अकेले आती तो कभी फ्रेंड के साथ.

डॉग का शेल्टर होम: कस्तूरी बल्लाल कहती हैं कि कुछ ऐसे भी डॉग हैं जो विकलांग, अंधे लंगड़े होते हैं. इसे आखिरी समय तक हम यहां पर आश्रय देते हैं. हमारा फोकस केवल डॉग पर है, लेकिन एनिमल के साथ कभी कोई घटना दुर्घटना होती है तो या फिर आसपास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है तो उसे शेल्टर में लाकर इलाज किया जाता है.

शेल्टर होम में एक घोड़ा और ऊंट भी : कस्तूरी बल्लाल ने बताया कि घोड़े और ऊंट के इलाज के लिए लीगल कस्टडी भी उन्होने ली है. मालिकों के द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया था. यह मामला पुलिस में चला गया था. एक घोड़ा अंधा भी है जो ईंटा ढोने का काम करता था. ऊंट का मालिक भी कुछ इसी तरह का था. ऊंट बीमार और घायल हो गया तो मालिक ने उसे सड़क पर छोड़ दिया. कस्तूरी बताती हैं कि उन्होने महासमुंद से लीगल कस्टडी में लेकर आए.

कस्तूरी बल्लाल (ETV Bharat)

कस्तूरी बल्लाल (ETV Bharat)

मां बाप की परवरिश की वजह से मुझे एनिमल में इंटरेस्ट रहा. जिसकी वजह से मैं आज यहां पर एनिमल की देखरेख करने के साथ उनका इलाज कर रही हूं. लेकिन डॉग के साथ निगम के द्वारा की जा रही क्रूरता को देखकर को देखकर मेरे मन में दया भाव जागी. लेकिन उस समय मुझे जरा भी एनिमल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी: कस्तूरी बिल्लाल, डायरेक्टर, वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी, चंदखुरी

डॉग्स को मिला आशियान: वर्तमान में यहांं 230 डॉग्स, 12 गाय, 2 घोड़े और एक ऊंट भी है, जिसको अपनों ने छोड़ दिया था. जिसकी देखरेख भोजन और इलाज वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी कर रही है. इस वाटिका एनिमल सैंक्चुअरी में ऐसे भी डॉग्स हैं जिनपर एसिड अटैक हुए हैं. कुछ ऐसे हैं जिनके पैर टूट गए हैं किसी की आंखें खराब हैं. इस तरह के बीमार डॉग्स भी यहां पर रखे गए हैं. लगभग 150 रेबीज संक्रमित कुत्तों को इनकी टीम ने रेस्क्यू किया है. बीमार और घायल कुत्तों का नसबंदी भी इस केंद्र में होती है. इसके साथ ही दूसरे राज्य के वेटनरी डॉक्टर जिसमें चेन्नई, मुंबई और गोवा के डॉक्टर आकर इस सेंटर में नसबंदी की प्रैक्टिकल और थ्योरी की पढ़ाई करते हैं.