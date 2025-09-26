कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था
24 सितंबर से शुरू हुई वेटरनरी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग, कश्मीर लेह लद्दाख के 35 से ज्यादा छात्रों ने दिखाई रुचि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 1:29 AM IST
जबलपुर : कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के लोगों को मध्य प्रदेश में पढ़ने का मौक दिया जा रहा है. जबलपुर के नाना जी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय में ये सभी छात्र पढ़ सकेंगे. सरकार ने मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में कश्मीरी पंडितों के लिए सीट सुरक्षित रखी हैं. इस साल 25 सीटों के एडमिशन के लिए 35 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है.
जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है. इस विश्वविद्यालय के कॉलेज में वेटरनरी साइंस और फिशरी साइंस में बैचलर डिग्री की पढ़ाई होती है. विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन यहां 25 सीटें जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए रिजर्व की गई हैं.
35 से ज्यादा छात्रों ने दिखाई रुचि
जबलपुर में 24 सितंबर को इसकी काउंसलिंग हुई और इस बार 25 सीटों मैं एडमिशन लेने के लिए 35 से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे थे. यह कोटा 2022 से शुरू किया गया है. 2022 और 23 में मात्र चार बच्चे ही यहां पहुंचे थे. 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 14 हो गई थी और 2024-25 में 16 बच्चों ने एडमिशन लिया था लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि पूरी सीट भर जाएगी.
कश्मीरी पंडितों और लेह लद्दाख के लोगों के लिए सीटें
नानाजी देशमुख वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर एस.एस तोमर ने बताया, '' केंद्र सरकार ने दूसरी श्रेणी में सीटों को आरक्षित किया है. कश्मीर के माइग्रेंट खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए आधी सीट सुरक्षित है और बाकी सीटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले लोगों के लिए एडमिशन दिया जाता है.
पहले से ही शिक्षा का गढ़ रहा है जबलपुर
दरअसल, कश्मीर में अभी भी पढ़ाई के पूरे अवसर स्थापित नहीं हो पाए हैं और कश्मीर से विस्थापित हुए लोग देश के कई इलाकों में रह रहे हैं. सरकार ने इन्हीं लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले हैं. जबलपुर में भले ही अभी कश्मीर से आने वाले लोगों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई हो लेकिन जबलपुर पहले से ही शिक्षा का गढ़ रहा है और जबलपुर में न केवल भारत भर से बल्कि केन्या और दक्षिण अफ्रीका के कई देशों से छात्र जाकर पढ़ते रहे हैं.
जबलपुर का वेटरनरी विश्वविद्यालय पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था और जबलपुर का पशु चिकित्सा महाविद्यालय 1948 में ही स्थापित कर दिया गया था. तब से इस महाविद्यालय की वजह से भारत में पशुपालन करने वाले किसानों को मदद मिलती रही है.