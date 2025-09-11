कश्मीर से सीधे दिल्ली के बाजारों में पहुंचेगा सेब, रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा
कश्मीर से दिल्ली तक सेब पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेन सेवा 13 सितंबर से होगी शुरू.
Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों व फल उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए कश्मीरी सेब और अन्य उत्पादों की तेज और सुरक्षित ढुलाई के लिए संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन सेवा (JPP-RCS) की शुरुआत की. यह सेवा बडगाम–आदर्श नगर–बडगाम मार्ग पर प्रतिदिन संचालित होगी. इस पहल का उद्देश्य कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को समय पर बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिले और उपभोक्ताओं तक ताजा फल आसानी से बाजार तक पहुंच सके.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत आदर्श नगर से होगी. उद्घाटन यात्रा 13 सितंबर को दोपहर 12:10 बजे शुरू होगी. बडगाम से पहली ट्रेन 15 सितंबर की सुबह 06:15 बजे चलेगी. यह ट्रेन बडगाम से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 05:30 बजे दिल्ली के आदर्श नगर दिल्ली पहुंचेगी, जिससे दिल्ली की मंडियों में सेब समय रहते उपलब्ध हो सकेगा.
ट्रेन की संरचना और सुविधाएं: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, इस ट्रेन में 8 VPS (पार्सल वैन) , 1 SLR (गार्ड डिब्बा) होंगे. बाड़ी ब्राह्मण (BBMN) स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सेवा केवल पंजीकृत एकत्रकों के लिए होगी. पंजीकरण के लिए www.fois.indianrail.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकते है. किसी भी जानकारी के लिए वाणिज्य विभाग बड़ौदा हाउस, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में संपर्क किया जा सकता है.
रेलवे की आगे की तैयारी: भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यदि मांग बढ़ती है तो अतिरिक्त पार्सल वैन उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ ही ट्रेनों का आकार बढ़ाया जाएगा. रेलवे अधिकारी राज्य प्रशासन, बागवानी विभाग, फल उत्पादक संघों और व्यापारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिससे सेवा का संचालन सुचारू रूप से हो सके. इससे पहले 9 अगस्त 2025 को पंजाब से कश्मीर के अनंतनाग तक सीमेंट की पहली मालगाड़ी रवाना की गई थी.
