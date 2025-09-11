ETV Bharat / state

कश्मीर से सीधे दिल्ली के बाजारों में पहुंचेगा सेब, रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा

कश्मीर से दिल्ली तक सेब पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेन सेवा 13 सितंबर से होगी शुरू.

रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा
रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों व फल उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए कश्मीरी सेब और अन्य उत्पादों की तेज और सुरक्षित ढुलाई के लिए संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन सेवा (JPP-RCS) की शुरुआत की. यह सेवा बडगाम–आदर्श नगर–बडगाम मार्ग पर प्रतिदिन संचालित होगी. इस पहल का उद्देश्य कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को समय पर बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिले और उपभोक्ताओं तक ताजा फल आसानी से बाजार तक पहुंच सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत आदर्श नगर से होगी. उद्घाटन यात्रा 13 सितंबर को दोपहर 12:10 बजे शुरू होगी. बडगाम से पहली ट्रेन 15 सितंबर की सुबह 06:15 बजे चलेगी. यह ट्रेन बडगाम से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 05:30 बजे दिल्ली के आदर्श नगर दिल्ली पहुंचेगी, जिससे दिल्ली की मंडियों में सेब समय रहते उपलब्ध हो सकेगा.

कश्मीरी सेब अब पहुंचेंगे सीधे दिल्ली के बाजारों में (ETV Bharat)

ट्रेन की संरचना और सुविधाएं: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, इस ट्रेन में 8 VPS (पार्सल वैन) , 1 SLR (गार्ड डिब्बा) होंगे. बाड़ी ब्राह्मण (BBMN) स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सेवा केवल पंजीकृत एकत्रकों के लिए होगी. पंजीकरण के लिए www.fois.indianrail.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकते है. किसी भी जानकारी के लिए वाणिज्य विभाग बड़ौदा हाउस, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में संपर्क किया जा सकता है.

कश्मीरी सेब अब पहुंचेंगे सीधे दिल्ली के बाजार, रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा
कश्मीरी सेब अब पहुंचेंगे सीधे दिल्ली के बाजार, रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा (ETV Bharat)

रेलवे की आगे की तैयारी: भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यदि मांग बढ़ती है तो अतिरिक्त पार्सल वैन उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ ही ट्रेनों का आकार बढ़ाया जाएगा. रेलवे अधिकारी राज्य प्रशासन, बागवानी विभाग, फल उत्पादक संघों और व्यापारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिससे सेवा का संचालन सुचारू रूप से हो सके. इससे पहले 9 अगस्त 2025 को पंजाब से कश्मीर के अनंतनाग तक सीमेंट की पहली मालगाड़ी रवाना की गई थी.

ये भी पढ़ें:

  1. बेहतर जन सुविधाओं के लिए रेलवे का विकास जरूरी, प्राइवेटाइजेशन रोकना बड़ी जिम्मेदारी: NFIR
  2. त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ और दीपावली पर रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेनें

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR DELHI CARGO SPECIAL TRAINPARCEL SPECIAL TRAIN SERVICEKASHMIR APPLE EXPORTपार्सल स्पेशल ट्रेन सेवाRAILWAY CARGO SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.