ETV Bharat / state

कश्मीर से सीधे दिल्ली के बाजारों में पहुंचेगा सेब, रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा

रेलवे ने शुरू की पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST 2 Min Read