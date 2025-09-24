ETV Bharat / state

काशीपुर में हुआ स्कूटी का ई चालान, खटीमा के बाइक स्वामी को मिला मैसेज, किसकी है गलती?

काशीपुर में हुए स्कूटी के ई चालान का मैसेज खटीमा के बाइक स्वामी को मिला, पीड़ित बोला- कभी गया ही नहीं काशीपुर, चालान क्यों भरूं

E CHALLAN MISTAKE IN KASHIPUR
बाइक स्वामी उग्रसेन (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: उत्तराखंड के खटीमा में ई-चालान व्यवस्था में भारी मिस्टेक सामने आई है. जहां खटीमा निवासी व्यक्ति के पास उसकी बाइक की नंबर से ई चालान मैसेज आया है. जिसमें चालान काशीपुर में स्कूटी का हुआ है. जिसे एक महिला चलाती दिख रही है, लेकिन चालान खटीमा के बाइक स्वामी को फोन पर मैसेज के जरिए भेजा गया है. पीड़ित बाइक स्वामी अब चालान को लेकर पुलिस समेत जिले के कप्तान और डीएम को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन विभागीय गलती से खटीमा पहुंचे ई-चालान के मामले में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दो बार नोटिस जरूर उसे भेजा गया है.

कभी काशीपुर गया ही नहीं तो चालान कैसे हो गया? दरअसल, वाहन ई-चालान मामले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां ट्रैफिक पुलिस ने काशीपुर में स्कूटर सवार एक महिला का ई-चालान कर खटीमा के पहेनिया निवासी बाइक स्वामी एक व्यक्ति को भेज दिया. मजेदार बात ये है कि जिस व्यक्ति को चालान भेजा गया है, उसके पास स्कूटी नहीं, बल्कि बाइक है. वो या उसका वाहन कभी काशीपुर गया ही नहीं है. ऐसी स्थिति में ई-चालान के मैसेज आने के बाद खटीमा निवासी बाइक स्वामी खासा परेशान और चिंतित है. पीड़ित बाइक स्वामी ने एक ही नंबर के दो वाहन चलने या फिर नंबर में किसी अंक का अंतर होने का अंदेशा जताते हुए संबंधित विभाग से जांच और न्याय की मांग की है.

E Challan Mistake in Kashipur
अपनी बाइक के साथ पीड़ित उग्रसेन (फोटो- ETV Bharat)

पहले तो नजरअंदाज किया, जब दूसरी बार आया तो उड़े होश: बता दें कि खटीमा पहेनिया निवासी उग्रसेन के मोबाइल पर बीती 23 जून 2025 को ई-चालान का मैसेज आया, जो काशीपुर से भेजा गया था. पहले तो पीड़ित व्यक्ति ने इस मैसेज को नजरअंदाज किया. क्योंकि, वो कभी काशीपुर गया ही नहीं था और उसके पास स्कूटी नहीं मोटरसाइकिल है, लेकिन जब 11 सितंबर 2025 को पीड़ित को दूसरा मैसेज मिला. जिसमें 10 दिन के भीतर चालान जमा करने की चेतावनी दी गई, तब जाकर उसके कान खड़े हुए.

E Challan Mistake in Kashipur
परिवहन विभाग की साइट पर ई चालान का ब्यौरा (फोटो- ETV Bharat)

क्या दोनों के पास है एक ही नंबर की गाड़ी? इसके बाद पीड़ित व्यक्ति सीधे खटीमा कोतवाली पहुंचा और पुलिस को अपनी पीड़ा बताई. जिस पर उसे काशीपुर थाना क्षेत्र जाने के लिए कहा गया. वहीं, पीड़ित ने ऑनलाइन चालान के दस्तावेज इकट्ठा किए, तब उसको मालूम हुआ कि काशीपुर में बिना हेलमेट स्कूटी सवार एक महिला का ई-चालान काटा गया है. जिसका स्कूटी नंबर और पीड़िता का बाइक नंबर दोनों एक जैसे यानी UK 06 Z 1319 ही हैं.

E Challan Mistake in Kashipur
बिना हेलमेट स्कूटी चलाती दिखी महिला (फोटो- ETV Bharat)

स्कूटी स्वामी से वसूला जाए चालान: वहीं, पीड़ित ने जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर एसएसपी, काशीपुर व खटीमा थाने को पंजीकृत डाक से अपना शिकायती पत्र भेजकर मामले में जांच और न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित उग्रसेन ने बताया कि ई-चालान मिलने के बाद वो मानसिक रूप से काफी परेशान और चिंतित है. मामले में जांच कर उनके साथ न्याय किया जाए. उन्होंने बताया कि जिस स्कूटी का चालान काटा गया है, उससे ही चालान की वसूली की जाए. साथ ही कहा कि वो बाइक लेकर कभी काशीपुर गया ही नहीं है, इसलिए ई-चालान का कोई औचित्य नहीं है.

E Challan Mistake in Kashipur
ई चालान से जुड़ा मैसेज (फोटो- ETV Bharat)

4,500 रुपए का आया है चालान: वहीं, स्कूटी सवार महिला के फोटोग्राफ में साफ दिख रहा है कि वो बिना हेलमेट के स्कूटी चला रही है, जिसका ई-चालान किया गया है. पीड़ित ने कहा कि यदि एक ही नंबर के दो वाहन चल रहे हैं तो भविष्य में नंबर का दुरुपयोग होने से कोई भी घटना हो सकती है. जिसको लेकर वो मानसिक रूप से काफी परेशान है. अब देखना ये है कि एक ही नंबर के दो वाहन हैं या अंकों में कोई अंतर पाया जाता है. फिलहाल, पीड़ित व्यक्ति को बिना हेलमेट 1,000 रुपए, बिना डीएल 2,500 व बिना बीमा 1,000 मिलाकर साढ़े 4 हजार का ई चालान भुगतान के लिए भेजा गया है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

KHATIMA BIKE E CHALLANकाशीपुर स्कूटी का चालानखटीमा बाइक ई चालानUDHAM SINGH NAGAR E CHALLANE CHALLAN MISTAKE IN KASHIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.