काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने कहा- आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ( Photo Credit: ETV Bharat )

101 छात्रों को 103 मेडल: वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह बुधवार को हुआ. यहां 101 विद्यार्थियों में 103 गोल्ड मेडल का वितरण किया गया. इसमें स्नातक स्नातकोत्तर एचडी के विद्यार्थी शामिल रहे. दीक्षांत समारोह में 101 विद्यार्थियों, जिनमें 27 छात्र एवं 74 छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. इसमें स्नातक के 30 छात्र और 23 छात्राएं, स्नातकोत्तर के 71 विद्यार्थी जिनमें 20 छात्र एवं 51 छात्राए शामिल थे.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की. इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों में मेडल और उपाधियां दीं.

वाराणसी: बनारस में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. काशी में दो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह हुआ. हजारों विद्यार्थियों को उपाधियां दी गयीं. वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ.

इसके साथ ही दो उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को भी मेडल दिया गया. कुलपति प्रो. त्यागी ने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय में स्नातक के कुल 55642 विद्यार्थी जिनमें 21387 छात्र, 34252 छात्राएं एवं 03 ट्रांसजेंडर हैं. वहीं स्नातकोत्तर के 15322 विद्यार्थियों जिसमें 3838 छात्र और 11484 छात्राएं शामिल हैं, पीएचडी के 178 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई.

समारोह में उपस्थित लोग (Photo Credit: ETV Bharat)

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत समारोह: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 43वां दीक्षांत समारोह हुआ. यहां 36 मेधावियों तो 58 पदक दिये गये. इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की. वहीं मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे.

उपाधियों और मेडल के साथ छात्राएं (Photo Credit: ETV Bharat)

प्राचीन धरोहर है संस्कृत विश्वविद्यालय: कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केन्द्र ही नहीं बल्कि पाली जैसी प्राचीन विधाओं के प्रचार-प्रसार में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है. यह विश्वविद्यालय ऐसा संस्थान है, जहां न केवल भारतीय युवा बल्कि अन्य देशों के छात्र पढ़ रहे हैं.

छात्रों को मिले मेडल और उपाधियां (Photo Credit: ETV Bharat)

आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार करें: वर्तमान में यहां यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इग्लैड, भूटान, नेपाल, स्पेन, म्यामार और श्रीलंका के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. राज्यपाल ने कहा कि यह संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रचार-प्रसार भी कर रहा है. दीक्षांत समारोह में मेडल और उपाधि पाने वाले छात्र-छात्राओं से उन्होंने कहा कि वह अपने अंदर छिपी अपार सम्भावनाओं की पहचान करें और आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार करें.

उपाधियां पाकर छात्र-छात्राएं हुई खुश (Photo Credit: ETV Bharat)

दीक्षांत समारोह में 11477 छात्रों को उपाधियां: विश्ववि‌द्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह में कुल 36 मेधावियों को 58 पदक दिये गये. दीक्षांत समारोह में 11477 उपाधियां दी गयीं. शास्त्री में गोल्ड मेडल पाने वाले वशिष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें मेडल दिया. ये बहुत खास बात थी. वह ज्योतिष से पढ़ाई कर रहे हैं.

उपाधि और मेडल देतीं राज्यपाल (Photo Credit: ETV Bharat)

वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान में ज्योतिष का बहुत स्कोप है. आगे वह पीएचडी करना चाहते हैं. सिल्वर मेडल पाने वाले आचार्य के विद्यार्थी अनुराग शुक्ला ने बताया कि उसके पहले 2023 में शास्त्र में उन्हें सर्वाधिक अंक मिले था और उनको गोल्ड मेडल मिला था. इस बार उन्हें सिल्वर मेडल मिला है. वह पीएचडी करके विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं.



