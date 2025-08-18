लखनऊ : यूपी टी 20 लीग का तीसरा सीजन इकाना स्टेडियम में रविवार को शुरू हुआ. दूसरे दिन काशी रुद्रास और गोरखपुर लायंस के बीच मुकाबला खेला गया. काशी रुद्रास ने गोरखपुर को 50 रनों से करारी शिकस्त दी. पहले दिन रविवार को खेले गए मैच में मेरठ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कानपुर को हराया था.

शिवम मावी के दमदार प्रदर्शन (54 रन, तीन विकेट) की बदौलत काशी रुद्रास ने गोरखपुर लॉयंस को हरा दिया. काशी के 176 रनों के जवाब में गोरखपुर की टीम 19.1 ओवर में 126 रन ही बना पाई.

शिवम मावी ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी ने जीता टॉस : सोमवार को टॉस जीतकर काशी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. 22 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी आउट हो गए. अभिषेक गेंदबाज प्रिंस यादव का शिकार बने. टीम के दूसरे सलामी बल्लेबाज करन शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन की आतिशी पारी खेली. इसके बाद काशी की पारी लड़खड़ा गई. सिर्फ 89 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज आउट हो गए.

विकेट लेने के बाद खुशी से उछलते प्रिंस यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिवम मावी ने लगाया अर्धशतक : शिवम मावी ने शिवा सिंह के साथ क्रीज पर मोर्चा संभाला. दोनों ने आठवें विकेट के लिए 37 गेंद पर 87 रन जोड़े और काशी को बड़े स्कोर तक पहुंचया. टीम ने आठ विकेट खोकर 176 रन बनाए. आतिशी बल्लेबाज मावी ने 21 गेंदों पर छह छक्कों की मदद से 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. शिवा सिंह 17 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से नाबाद 34 रन जोड़े. अब्दुल रहमान ने तीन और शिवम शर्मा ने दो विकेट लिए.

मैच समाप्त होने के बाद एक दूसरे से मिलते खिलाड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर की टीम शुरू में ही लड़खड़ाई : जवाब में गोरखपुर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज सिर्फ दो रन के स्कोर पर आउट हो गए. यहां से टीम लड़खड़ाई तो फिर वापस ट्रैक पर नहीं आ सकी. 19.1 ओवर में 126 रन बनाकर टीम सिमट गई. प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 49 और कप्तान अक्शदीप नाथ ने 34 रन बनाए.

काशी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिवम मावी ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर तीन विकेट लिए. अटल बिहारी राय 13 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुल मिलाकर इकाना स्टेडियम में यूपी क्रिकेट लीग के दूसरे मैच में काशी ने गोरखपुर को आसानी से हरा दिया.

