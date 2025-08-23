लखनऊ : यूपी टी 20 के 12वें मुकाबले में काशी रुद्रास ने मेरठ मावरिक्स को 91 रनों से हरा दिया. कप्तान कर्ण शर्मा की नाबाद 106 रनों की पारी और कार्तिक यादव की शानदार गेंदबाजी ने रुद्रास को जीत दिलाई. इस जीत के साथ काशी रुद्रास ने अपने चारों मैच जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा है. जबकि मावरिक्स चार में से दो जीत के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है.

काशी ने 20 ओवर में बनाए 224 रन : शनिवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 224 रन बनाए. कप्तान कर्ण शर्मा ने 53 गेंदों में 9 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए. टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने पर कर्ण शर्मा को ऑरेंज कैप मिला है. उवैस अहमद ने 38 गेंदों में सात छक्कों और तीन चौकों के साथ 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 131 रनों की साझेदारी की, जिसने रुद्रास की पारी को मजबूती दी.

अभिषेक गोस्वामी 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सक्षम राय ने 13 गेंदों में 22 रनों की बनाए. कर्ण शर्मा के साथ 60 रनों की साझेदारी की. मावरिक्स के गेंदबाजों में विजय कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली ही गेंद पर अभिषेक को आउट किया और बाद में सक्षम को पवेलियन भेजा. चार ओवर में 15 रन देकर दो विकेट लिए.

जीत के लिए मेरठ की पूरी प्लानिंग फेल हो गई. (Photo Credit; ETV Bharat)

जीशान ने दिए सबसे अधिक रन : लेग स्पिनर जीशान अंसारी काफी महंगे साबित हुए. जीशान ने तीन ओवर में 55 रन लुटाए. वैभव चौधरी ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बाद में वह भी रुद्रास के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए. विशाल चौधरी और यश गर्ग जैसे स्पिनरों को भी रुद्रास के बल्लेबाजों ने नहीं बख्शा. जवाब में मेरठ मावरिक्स की शुरुआत खराब रही और वे 20 ओवर में 9 विकेट पर केवल 133 रन बना सके.

सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा ने 41 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली. विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई. पिछले मैच में शतक जड़ने वाले मावरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह इस बार कार्तिक यादव की गेंद पर मात्र एक रन बनाकर आउट हो गए. बाएं हाथ के स्पिनर कार्तिक ने 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था.

काशी की अब तक की सबसे बड़ी जीत : अटल बिहारी ने भी तीन विकेट लेकर मावरिक्स की बल्लेबाजी को धड़ाम कर दिया. यश गर्ग ने अंत में 30 रनों की पारी खेली. रुद्रास ने टूर्नामेंट में अब तक गोरखपुर लायंस को 50 रनों, कानपुर सुपरस्टार्स को 24 रनों और नोएडा किंग्स को 88 रनों से हराया है. मावरिक्स के खिलाफ यह जीत उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत रही. कर्ण शर्मा को शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

