करवा चौथ की तैयारियां पूरी, जानिए आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद
जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनके लिए यह खबर बड़े काम की है.जानिए करवा चौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:29 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 6:22 PM IST
भोपाल: करवा चौथ पर बेसब्र होकर जिस चांद का इंतजार किया जाता है. उस चांद के हर शहर में पहुंचने का वक्त अलग-अलग होता है. लिहाजा आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके अपने शहर में चांद कितने बजे दर्शन देगा. मध्य प्रदेश में ही वो कौन सा शहर है, जहां चांद के दर्शन सबसे पहले होंगे. किस शहर में चांद सबसे आखिर में आसमान पर आएंगे. नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारु ने करवा चौथ के चांद का टाइम टेबल जारी किया है.
पूर्व से सूरज नहीं चांद भी ऊगता है, यहां दिखेगा सबसे पहले
करवा चौथ पर हर सुहागिन महिला व्रती बेसब्र होकर चांद के ऊगने की प्रतीक्षा करती है. तो इस बार किस इलाके की व्रती महिलाओं की प्रतीक्षा पहले खत्म होगी. विज्ञान प्रसारक सारिका घारु के मुताबिक "मध्य प्रदेश के पूर्वी शहर सिंगरौली में चांद सबसे पहले दिखेगा. जबकि पश्चिमी भाग आलीराजपुर मे सबसे अंत में दर्शन देना आरंभ करेगा. सारिका ने बताया कि प्रदेश के इस पूर्व पश्चिम चंद्रयात्रा में 39 मिनट का समय लग जाएगा.
सारिका ने बताया कि पूर्वी शहरों में चंद्रमा न केवल जल्दी निकलेगा. वह उन शहरों के कुछ नजदीक भी होगा. जैसे-जैसे पश्चिम के ओर बढ़ेंगे, उसके उदित होने का समय तो बढ़ेगा ही इसकी पृथ्वी से दूरी कुछ किलोमीटर भी बढ़ती जायेगी."
इस बार क्यों कुछ बड़ा दिखाई देगा चंद्रमा
चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3 लाख 61 हजार 331 किमी होगी. जो अलग-अलग शहरों के लिये अलग-अलग होगी. चंद्रमा का 89.3 प्रतिशत भाग चमकता दिखेगा. सारिका ने बताया कि "इस साल करवा चौथ पर यह पृथ्वी के पास में है. इसलिये यह अपेक्षाकृत बड़ा दिख रहा होगा. उन्होंने कहा कि अगर आप अपने शहर में चंद्रदर्शन कब होंगे यह जानना चाहते हैं, तो आपके शहर भोपाल में यह 08:26 पर उदित होना आरंभ होगा.
यह समय क्षितिज से चंद्रमा के निकलना आरंभ होने का है. लगभग 20 मिनट बाद यह पूर्ण आकार और कुछ उंचाई पर आयेगा. जब आप इसे पूर्वी आकाश में ठीक से देख पाएंगे. इस प्रकार आप लगभग 08:45 पर ठीक प्रकार से चंद्रदर्शन कर पायेंगी.
मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में चांद का टाइम टेबल
- जबलपुर-08:16 PM
- ग्वालियर-08:16 PM
- सागर-08:19 PM
- छिंदवाड़ा-08:23 PM
- इंदौर-08:03 PM