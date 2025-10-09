ETV Bharat / state

करवा चौथ की तैयारियां पूरी, जानिए आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद

जानिए आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 5:29 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 6:22 PM IST 2 Min Read

भोपाल: करवा चौथ पर बेसब्र होकर जिस चांद का इंतजार किया जाता है. उस चांद के हर शहर में पहुंचने का वक्त अलग-अलग होता है. लिहाजा आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके अपने शहर में चांद कितने बजे दर्शन देगा. मध्य प्रदेश में ही वो कौन सा शहर है, जहां चांद के दर्शन सबसे पहले होंगे. किस शहर में चांद सबसे आखिर में आसमान पर आएंगे. नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारु ने करवा चौथ के चांद का टाइम टेबल जारी किया है. पूर्व से सूरज नहीं चांद भी ऊगता है, यहां दिखेगा सबसे पहले करवा चौथ पर हर सुहागिन महिला व्रती बेसब्र होकर चांद के ऊगने की प्रतीक्षा करती है. तो इस बार किस इलाके की व्रती महिलाओं की प्रतीक्षा पहले खत्म होगी. विज्ञान प्रसारक सारिका घारु के मुताबिक "मध्य प्रदेश के पूर्वी शहर सिंगरौली में चांद सबसे पहले दिखेगा. जबकि पश्चिमी भाग आलीराजपुर मे सबसे अंत में दर्शन देना आरंभ करेगा. सारिका ने बताया कि प्रदेश के इस पूर्व पश्चिम चंद्रयात्रा में 39 मिनट का समय लग जाएगा. आपके शहर में कब निकलेगा चांद (ETV Bharat)

