ETV Bharat / state

करवा चौथ से बाजारों में बहार, महिलाओं ने लगाई सुहाग के नाम की महंदी, जानिए कब दिखेगा चांद

10 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ का त्योहार. पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत. विदिशा में सजे बाजार.

KARWA CHAUTH 2025
10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 11:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही विदिशा शहर में रौनक बढ़ गई है. हर जगह महिलाओं और दुकानदारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए-पीए अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं. शाम को चांद निकलने पर वे उसकी पूजा करके व्रत खोलती हैं.

पति के लिए व्रत रखती हैं सुहागिनें
कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. इस व्रत को करने से पति के दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन की प्राप्ति होती है. करवा चौथ के दिन चौथ माता, शिव परिवार और चंद्र देवता की पूजा का विशेष विधान है. व्रत के अंत में जब महिलाएं चंद्रमा को देखती हैं, तो अक्सर छलनी का प्रयोग करती हैं. इसका कारण एक धार्मिक कथा से जुड़ा है.

VIDISHA MARKET KARWA CHAUTH
विदिशा में शॉपिंग करती हुए महिलाएं (ETV Bharat)

करवा चौथ के दिन महिलाएं माता पार्वती की भक्ति में निर्जला व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. चंद्रमा को पुरुष रूपी ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, जिनमें प्रेम, शीतलता, रूप और प्रसिद्धि के गुण होते हैं. इसलिए महिलाएं छलनी से चंद्रमा देखकर उसकी ऊर्जा अपने पति में समाहित होने की प्रार्थना करती हैं और उनके सुखी एवं लंबे जीवन की कामना करती हैं.

WOMEN KARWA CHAUTH SHOPPING
विदिशा में बाजारों में छाई रौनक (ETV Bharat)

विदिशा में बाजारों में छाई रौनक
विदिशा के स्टेशन रोड और बड़ा बाजार तक मंगलवार सुबह से ही खूब भीड़ रही. चूड़ी, साड़ी, मेंहदी और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की लाइनें लगी रहीं. मेहंदी आर्टिस्ट नंदिनी सेन ने बताया कि, ''करवा चौथ भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण त्योहार होता है. इस दिन के लिए महिलाएं कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं. इस समय मेहंदी लगवाने की काफी मांग है. उनके पास लगातार ग्राहक आ रहे हैं, और करवा चौथ से एक दिन पहले की रात तक हाथों में सुंदर-सुंदर डिजाइन बनाने का सिलसिला चलता रहेगा.'' नंदिनी ने बताया कि, ''खासकर नई-नई विवाहित महिलाएं इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनका पहला करवा चौथ है, इसलिए वे मेहंदी डिजाइन को लेकर खास ध्यान दे रही हैं.''

KARWA CHAUTH DATE SHUBH MUHURAT
पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत (ETV Bharat)

पूजा की तैयारी
घर-घर में पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. महिलाएं करवा (मिट्टी का छोटा घड़ा), दीया, छलनी और साज-सज्जा का सामान तैयार कर रही हैं. माँ गौरी और चंद्रमा की तस्वीर सजाई जा रही है. कई परिवारों में सामूहिक पूजा का भी आयोजन होगा.

क्या है व्रत का महत्व
पंडित संजय राज पुरोहित ने बताया कि, ''करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की सुख-समृद्धि के लिए भी रखा जाता है. कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखती है, उसे सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है.''

महिलाओं में उत्साह
विदिशा की निवासी नीतू मिश्रा ने बताया, ''मैं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूं. पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए रहना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन रात में जब चांद दिखाई देता है और मेरे पति अपने हाथों से मुझे पानी पिलाते हैं, तो मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है. इस दिन हम दोनों नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और साथ में घूमने भी जाते हैं. इसलिए करवा चौथ मेरे लिए सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के साथ बिताए खास पलों का भी दिन है.''

जानिए, कब दिखेगा चांद
ज्योतिषाचार्य संजय राज पुरोहित के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत समय प्रातः काल 06 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 08 बजकर 13 मिनट तक है. सरगी प्राप्त करने के बाद व्रती चंद्र उदय तक व्रत रखेंगी. चांद रात 8 बजकर 17 मिनट पर दिखने की संभावना है. महिलाएं उसी समय छलनी से चांद देखकर अपने व्रत का संपन्न करेंगी.'' विदिशा में करवा चौथ की तैयारियों ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया है. बाजारों में रौनक है, महिलाएं उत्साहित हैं और हर किसी को बस करवा चौथ और चांद का इंतजार है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIDISHA MARKET KARWA CHAUTHWOMEN KARWA CHAUTH SHOPPINGVIDISHA NEWSKARWA CHAUTH DATE SHUBH MUHURATKARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

MBBS प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं करने को लेकर चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

दुनिया का सबसे बड़ा रामनामी धनुष इंदौर में तैयार, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.