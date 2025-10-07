ETV Bharat / state

शिमला के बाजारों में करवा चौथ की रौनक, बारिश भी न रोक पाई खरीदारी का उत्साह

शिमला: शिमला के बाजारों में करवा चौथ को लेकर खूब रौनक देखने को मिल रही है. मौसम की बेरुखी और बारिश के बावजूद सुहागिनों का उत्साह कम नहीं हुआ है और वे पूरी लगन से पर्व की खरीदारी में जुटी हैं. लोअर बाजार से लेकर मॉल रोड तक, चूड़ियों, पूजा सामग्री, डिजाइनर थालियों और सुहाग के सामानों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

इस बार सरगी की दुकानों में खास तौर पर गुड़ मीठी मठरी बनाई जा रही है, जो पारंपरिक पकवानों में एक नई मिठास घोल रही है. मीठी मट्ठी को सरगी की थाली का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह व्रत के दौरान दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है. पारंपरिक व्यंजनों के साथ, बाजार में सजी-धजी पूजा थालियां, छलनी और लोटे भी महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं. मेहंदी लगाने वालों के पास लंबी कतारें लगी हैं, जहां महिलाएं अपने हाथों में पिया के नाम की खूबसूरत रचावट करवा रही हैं. करवा चौथ की तैयारियों से शहर का हर कोना दुल्हन की तरह सज गया है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है.

मिठाई की दुकान पर लगी भीड़ (ETV Bharat)

करवा चौथ का शुभ मुहूर्त

पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया कि "हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे तक रहेगी. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:16 से 6:29 बजे तक रहेगा. ऐसे में रात को महिलाएं चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोल सकेंगी."