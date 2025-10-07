ETV Bharat / state

शिमला के बाजारों में करवा चौथ की रौनक, बारिश भी न रोक पाई खरीदारी का उत्साह

हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ को लेकर श्रृंगार की दुकानें सज गई हैं.

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शिमला के बाजारों में करवा चौथ को लेकर खूब रौनक देखने को मिल रही है. मौसम की बेरुखी और बारिश के बावजूद सुहागिनों का उत्साह कम नहीं हुआ है और वे पूरी लगन से पर्व की खरीदारी में जुटी हैं. लोअर बाजार से लेकर मॉल रोड तक, चूड़ियों, पूजा सामग्री, डिजाइनर थालियों और सुहाग के सामानों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

करवा चौथ के लिए शिमला में सजी दुकानें (ETV Bharat)

दुल्हन की तरह सजा शहर

इस बार सरगी की दुकानों में खास तौर पर गुड़ मीठी मठरी बनाई जा रही है, जो पारंपरिक पकवानों में एक नई मिठास घोल रही है. मीठी मट्ठी को सरगी की थाली का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह व्रत के दौरान दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है. पारंपरिक व्यंजनों के साथ, बाजार में सजी-धजी पूजा थालियां, छलनी और लोटे भी महिलाओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं. मेहंदी लगाने वालों के पास लंबी कतारें लगी हैं, जहां महिलाएं अपने हाथों में पिया के नाम की खूबसूरत रचावट करवा रही हैं. करवा चौथ की तैयारियों से शहर का हर कोना दुल्हन की तरह सज गया है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है.

Karwa Chauth 2025
मिठाई की दुकान पर लगी भीड़ (ETV Bharat)

करवा चौथ का शुभ मुहूर्त

पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया कि "हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे तक रहेगी. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:16 से 6:29 बजे तक रहेगा. ऐसे में रात को महिलाएं चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोल सकेंगी."

ये भी पढ़ें: करवा चौथ पर क्यों होती है चांद की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी मान्यता

ये भी पढ़ें: करवा चौथ व्रत से पहले और बाद क्या खाएं और क्या नहीं? जानें सेहतमंद व्रत खोलने का सही तरीका

For All Latest Updates

TAGGED:

KARWA CHAUTH 2025करवा चौथ 2025AUSPICIOUS TIME FOR KARVA CHAUTHKARWA CHAUTH SHUBH MUHURAT 2025KARWA CHAUTH PREPARATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.