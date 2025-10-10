ETV Bharat / state

अखंड सौभाग्य के लिए करवाचौथ का निर्जला व्रत शुरू, जानें कब दिखेगा चांद

पंडित नवरत्न शास्त्री ने बताया कि करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. करवा चौथ का उत्सव सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था और प्यार का प्रतीक माना जाता है. शाम को महिलाएं नई साड़ियां पहनकर एक साथ बैठती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं, पूजा थाली में करवा (मिट्टी का घड़ा), दीपक, रोली, चावल, मिठाई और पानी रखा जाता है, पूजा के बाद सभी महिलाएं करवा और दीपक से पूजा कर आशीर्वाद लेती हैं.

कुचामन सिटी: सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत खास होता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. महिलाएं सजती संवरती हैं. सोलह शृंगार करती हैं. दिनभर पानी तक नहीं पीतीं. चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं. अब इसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है. अब कई पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं. वे जीवनसंगिनी को गिफ्ट देते हैं.

पढ़ें:पति ने बिसराया पर इनके ह्रदय में आज भी 'रिश्ता' कायम है, 120 महिला प्रभुजन रखेंगी करवा चौथ का व्रत

पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 : 59 बजे से 7:38 बजे तक रहेगा. करवा चौथ व्रत में चांद निकलने का समय लगभग रात 9 : 20 बजे के करीब दिखाई देगा. महिलाएं चांद का दीदार कर पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत खोलेंगी.

पार्षद ललिता वर्मा ने कहा कि करवा चौथ सनातन संस्कृति का बड़ा पर्व है. आज करवा चौथ होने की वजह से पतिदेव पूरा समय घर पर रहते हैं. वे उपवास रखते हैं और चन्द्रदेव को अर्घ्य देकर साथ भोजन करते हैं. कविता शर्मा ने कहा कि करवा चौथ का साल भर से इंतजार करती हूं. पति सचिन शर्मा 200 किमी दूर जॉब करते हैं, लेकिन आज छुट्टी लेकर घर पर मेरे साथ ही रहते हैं. मेरे साथ व्रत भी रखते हैं. दोनों साथ खाना खाते हैं. पति का चेहरा भी छलनी से देखती हूं. कमल कुमार गौड़ ने कहा कि हिन्दू धर्म मे भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ सबसे बड़ा व्रत माना गया है. मैं बीते 32 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहा हूं. करवा चौथ को पत्नी के साथ घर पर रहता हूं और साथ ही व्रत खोलता हूं.

छलनी से इसलिए देखते पति का चेहरा: करवा चौथ पर चंद्रदर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. पति का चेहरा छलनी से देखा जाता है. जानकारों की मानें छलनी से पति का चेहरा देखने पर प्रतिबिंब के बराबर सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इसके लिए छलनी से चंद्र देव के दर्शन किए जाते हैं. हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है.